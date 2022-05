Samochód wpadł do kanału Raduni i popłynął w stronę Gdańska. Kierowcy udało się wydostać

czytaj dalej

To, co wyczynia Rosja w Mariupolu jest poza jakimikolwiek granicami tego, co wolno robić w trakcie wojny. Próbują zniszczyć miasto, natomiast Mariupol stoi. To jest znak i przykład tego, że Ukraina się nie poddaje - mówił jeden z żołnierzy pułku Azow broniącego oblężonego przez wojska rosyjskie miasta, z którym rozmawiał dziennikarz i dokumentalista Mateusz Lachowski.