Gdańsk. Ruszył proces odwoławczy Magdaleny Adamowicz. Prokurator chce "oddalić pewnego rodzaju emocje"

czytaj dalej

"Mszczą się" - ale nie na konkretnej osobie czy instytucji, tylko na ponurym okresie pandemii, gdy podróżowanie było bardzo utrudnione. Teraz odbijają sobie stracone miesiące, i to z nawiązką. Turyści wyjeżdżają coraz dalej, w coraz większym gronie. Bez żalu wydają to, co udało im się zaoszczędzić w trakcie lockdownów. Trend, który nazwano podróżą z zemsty (revenge travel), ma już dwa lata, ale w nadchodzących miesiącach powinien być jeszcze bardziej zauważalny niż do tej pory.