Kolejna rozprawa w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza. Oskarżony Stefan W. zerwał pagon z ramienia policjanta

Oskarżony Stefan W., podczas trzeciej rozprawy w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zerwał pagon z ramienia pilnującego go policjanta. Zrobił to na sali sądowej. Nadal jednak nie wypowiedział w sądzie ani słowa.

Stefan W. bierze udział w procesie. Przed każdą rozprawą jest badany przez lekarzy, którzy orzekają, czy może w niej uczestniczyć. Taką decyzję podjął sąd podczas pierwszej rozprawy. Podczas drugiej sąd przychylił się do wniosku obrońcy Stefana W. i zdecydował o przeprowadzeniu badań przez biegłych psychiatrów, którzy wydadzą opinię co do stanu psychicznego oskarżonego i możliwości brania przez niego udziału w kolejnych posiedzeniach. Opinia psychiatrów ma być gotowa do 5 maja.