Chłopiec na rowerze wjechał tuż przed samochód. Niebezpieczna sytuacja w Gdańsku

"Ludzie nie rozglądają się wokół"

Na filmie widać, jak za dzieckiem na drogę wjechał dorosły mężczyzna i podjechał do samochodu pana Mieczysława - według niego mógł to być ojciec dziecka.

- Był przekonany, że jest na przejściu dla pieszych. Krzyczał na mnie i bardzo klął. Robił zdjęcia mojej rejestracji. Krzyczał, że ma pierwszeństwo na pasach. Tylko, że tam nie było żadnego przejścia dla pieszych, co widać na nagraniu. Nawet gdyby było, to powinni zejść z rowerów i je przeprowadzić. Nie zareagował, nie powiedział: stój. Byłem zszokowany. On myślał, że to moja wina - opisywał.