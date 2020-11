Miała się zrelaksować, straciła przytomność i zmarła. Sekcja nie rozwiązała zagadki śmierci w salonie urody

Gdańska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 30-latki, która zmarła podczas zabiegu w jednym z salonów urody. Kobieta weszła do komory deprywacji sensorycznej. Tam straciła przytomność, której już nie odzyskała. Sekcja nie wykazała, dlaczego kobieta zmarła.

Do dramatu doszło 20 listopada. Wtedy to do jednego z salonów urody weszła 30-letnia kobieta. O tym zdarzeniu informowaliśmy już na tvn24.pl.