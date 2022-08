Gdańsk. Kary dla urzędników po kontroli wypasu owiec

Kary porządkowe dla urzędników to efekt kontroli po ujawnieniu nieprawidłowości przy projekcie wypasu owiec na Opływie Motławy. Jak zapowiadają urzędnicy, miasto Gdańsk nie zamierza też płacić 150 tysięcy złotych firmie, która wygrała zapytanie ofertowe na realizację zadania i chce zerwać umowę z wykonawcą. W przyszłym roku projektem ma zająć się gdański ogród zoologiczny.

Podczas czwartkowej Rady Miasta Gdańska wiceprezydent Gdańska Piotr Kryszewski przedstawił wyniki kontroli komisji rewizyjnej przeprowadzonej w miejscu wypasu, która - jak podkreślił - "wykazała szereg nieprawidłowości". - W poniedziałek nastąpiło doręczenie wezwania do usunięcia nieprawidłowości w zakresie między innymi braku obecności dozorcy, braku właściwego zabezpieczenia drzew, czy zastosowania materiałów do ogrodzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla zwierząt - wyjaśniał Kryszewski. Termin na usunięcie nieprawidłowości minął w czwartek o godzinie 15. Jak podkreśla wiceprezydent, w związku z niewywiązaniem się z tego obowiązku "nastąpi rozwiązanie umowy z winy wykonawcy". To wyklucza zaś zapłatę kwoty wynikającej z samej umowy.