Eksplozja w policyjnym laboratorium. Jedna osoba ranna

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku przyznaje, że w ich laboratorium doszło do wybuchu nieznanej substancji. To, co się stało rzecznik pomorskiej policji nazywa "mikroeksplozją". W jej wyniku poszkodowana została jedna funkcjonariuszka. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ranna policjantka

- Policjantka wykonywała czynności służbowe i podczas tego doszło do incydentu pirotechnicznego. Została lekko ranna. To obrażenia nie zagrażające życiu. Na miejsce zostały wezwane służby medyczne i strażacy - powiedział Stęplewski. Według wstępnych informacji, w laboratorium doszło do samozapłonu, który wytworzył wysoką temperaturę. Na skutek eksplozji policjantka ma poparzoną rękę. Policja nie ujawnia, jaką substancję badała ranna funkcjonariuszka. - Zbieramy materiały w sprawie, które trafią do prokuratury - dodał Stęplewski.