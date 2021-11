Druga osoba zatrzymana w sprawie zabójstwa przy śmietniku

Jak poinformowała gdańska policja, kryminalni z komendy miejskiej zatrzymali 42-letniego mężczyznę. – Ma on związek z zabójstwem, do którego w minioną sobotę doszło na gdańskiej Żabiance – przekazuje nam podinspektor Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Dwa zarzuty, dwa możliwe dożywocia

W poniedziałek 22 listopada rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk poinformowała, że zarzut zabójstwa usłyszał 47-latek, również bezdomny. – Podejrzany nie przyznał się do zarzutu zabójstwa - dodała. Został aresztowany decyzją sądu.

Poszukiwano drugiego mężczyzny, został zatrzymany

Jednocześnie policja informowała, że do sprawy poszukuje jeszcze drugiego mężczyzny – 42-letniego bezdomnego. Opublikowano jego wizerunek.

- W środę kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku we współpracy z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Północ w Poznaniu zatrzymali 42-latka na terenie Poznania. Podejrzany mężczyzna został doprowadzony do prokuratora, który na podstawie zgromadzonych dowodów przedstawił mu zarzut zabójstwa. Dziś do sądu wpłynął też wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec mężczyzny – przekazuje nam podinsp. Ciska.