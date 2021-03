Znaleźli zabitego kota, "sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem". Policja zatrzymała 67-latka

- Funkcjonariusze natychmiast zaczęli pracować nad tą sprawą. Policjanci rozmawiali z mieszkańcami oraz osobami, które mogły mieć wiedzę na temat tego przestępstwa. Na miejscu funkcjonariusze wykonali oględziny oraz zabezpieczyli truchło kota, które przekazali do badań weterynaryjnych - przekazała Ciska.

We wtorek, ponad miesiąc od zgłoszenia, policjanci zatrzymali w tej sprawie 67-letniego mężczyznę podejrzewanego o "zabicie zwierzęcia, w sposób sprzeczny z ustawą o ochronie zwierząt".

"Wszczął awanturę, groził pobiciem"

67-latek ma dziś usłyszeć zarzuty, zostanie doprowadzony do prokuratury, policja zapowiada też wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego dla mężczyzny.

Za przestępstwo znęcania się nad zwierzętami grozi do dwóch lat więzienia, a za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem grozi do pięciu lat. Z kolei przestępstwo kierowania gróźb karalnych zagrożone jest karą więzienia do dwóch lat.