Miał przetransportować mięso, ukradł 130 kilogramów boczku. Policja: odpowie za kradzież z włamaniem

czytaj dalej

Po emisji reportażu "Superwizjera" dotyczącego kopalni Turów działacz tamtejszej Solidarności Marek Dołkowski opublikował numer telefonu dziennikarza Michała Fuji, autora materiału. Nazwał go "kłamliwym reporterem na usłudze komuchów" i zachęcał, by "pisać mu, co myślicie". - Mam przekonanie, że dotknęliśmy czubka góry lodowej. Żadne takie próby wywierania presji nie robią na nas wrażenia - skomentował sprawę Jarosław Jabrzyk, redaktor naczelny "Superwizjera".