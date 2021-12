Elbląg. Wjechał na czerwonym, spowodował stłuczkę. Wszystko na oczach policjantów

Narkotest wykazał środki odurzające

– Badanie narkotesterem wykazało u niego w organizmie środki odurzające. Od kierującego pobrano krew do badań i to od nich zależą dalsze losy mężczyzny – informuje nadkom. Nowacki.

Jazda po narkotykach może być zakwalifikowana jako wykroczenie – wtedy mężczyźnie grozi grzywna od 50 do 5 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat, lub jako przestępstwo - wtedy sprawcy grozi nie tylko grzywna, ale także kara ograniczenia wolności od 1 miesiąca do 2 lat, kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata. Istotne jest ustalenie, w jakim stopniu środek odurzający miał wpływ na sprawność psychomotoryczną kierującego.