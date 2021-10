Szukają "genetycznego bliźniaka" dla 13-letniej Amelii. "Wiem, że istnieje lek, jest nim zgodny dawca szpiku"

W bazie jest ponad 38 milionów zarejestrowanych dawców szpiku z całego świata. Jednak żaden z nich nie jest "genetycznym bliźniakiem" 13-letniej Amelii z Gdyni. - Wiem, że istnieje lek dla Amelii, jest nim zgodny dawca. I tym dawcą jest może ktoś obok nas. Wystarczy się zarejestrować - mówi mama nastolatki. 13 października to Dzień Dawcy Szpiku. Sprawdź, czy możesz pomóc.

Amelia 30 września skończyła 13 lat. Dziewięć miesięcy temu rodzina dowiedziała się, że nastolatka zachorowała na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Od tamtej pory trwa walka o jej zdrowie. Teraz najważniejsze jest znalezienie "genetycznego bliźniaka", czyli osoby, która mogłaby zostać dawcą szpiku.

W światowej bazie zarejestrowanych jest ponad 38 milionów dawców szpiku, a w samej Polsce to ponad dwa miliony osób. Chociaż liczy robią wrażenie, to okazuje się, że żadna z tych osób nie może oddać szpiku Amelii.

- Wiem, że istnieje lek dla Amelii, jest nim zgodny dawca. I tym dawcą jest może ktoś, kto nas ogląda, może to ktoś, kto żyje obok tej osoby, ktoś obok, bardzo proszę o to, żeby się zarejestrować - mówi Katarzyna Wilk, mama nastolatki.

20 procent osób nie znalazło swojego "bliźniaka"

Amelia jest wśród 20 procent osób w kraju, które nie znalazły swojego "genetycznego bliźniaka" w bazie dawców szpiku.

- Jeżeli mówimy o Polsce, to dla pacjentów potrzebujących transplantacji i dawcy, około 80 procentom udaje się w tej chwili (znaleźć dawcę - red.). To jest dosyć dobry wskaźnik jak na skalę światową - mówi doktor Tigran Torosian, dyrektor medyczny ośrodka dawców szpiku, lekarz hematolog. - Aczkolwiek, wciąż dla 20 procent pacjentów nie ma tego bliźniaka w bazie, dlatego zachęcamy do rejestracji - dodaje.

Są dwie metody pobrań szpiku DKMS

Doktor tłumaczy, że są dwie metody pobierania szpiku.

- Najczęściej, bo w 90 prawie procentach, to jest pobranie z krwi obwodowej, czyli dawca jest podłączony do takiego aparatu i z krwi, tak jak przy krwiodawstwie i oddawaniu płytek, pobierane są komórki macierzyste - tłumaczy doktor Torosian. - W około 10 do 15 procent (przypadków-red.) odbywa się to z talerzy kości biodrowych i to się odbywa wtedy w znieczuleniu ogólnym - dodaje.

Jak się zarejestrować?

Do bazy dawców szpiku Fundacji DKMS mogą zarejestrować się wszystkie osoby o dobrym stanie zdrowia, między 18. a 55. rokiem życia. Sama rejestracja jest bardzo prosta i bezpieczna. Wystarczy: wejść na stronę www.dkms.pl i zamówić pakiet rejestracyjny do domu. Należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją - pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka oraz uzupełnić i podpisać formularz. Pakiet należy odesłać na adres Fundacji DKMS

Rejestracja jest całkowicie bezpłatna, a pakiet wystarczy wrzucić do skrzynki pocztowej, wykorzystując kopertę zwrotną. Ważne, aby była to świadoma decyzja.

Kto może być dawcą szpiku? DKMS

- W momencie, kiedy gdzieś na świecie zachoruje jakiś pacjent, który ma dokładnie takie same antygeny, jak dawca, który jest zarejestrowany u nas w bazie, to wtedy my wykonujemy taki pierwszy telefon do naszego zarejestrowanego, potencjalnego dawcy i pytamy go, czy podtrzymuje swoją gotowość do oddania krwiotwórczych komórek macierzystych, bądź szpiku - mówi Renata Rafa dawca szpiku i pracownik Fundacji DKMS.

Kiedy dawca potwierdzi, że podtrzymuje swoją decyzję, taka osoba zostanie skierowana na pobranie kilku fiolek krwi do wirusologii, w pobliżu jego miejsca zamieszkania.

- Tam jeszcze raz potwierdzą zgodność pomiędzy nim a pacjentem. Następnie czekamy na informację z kliniki transplantacyjnej, która leczy pacjenta. Jeżeli klinika nam potwierdza, że ten nasz dawca jest zgodnym dawcą, wtedy wysyłamy go na bardzo szczegółowe badania medyczne, żeby mieć pewność, że albo jest zdrowy, albo posiadania schorzenia, które nie wykluczają go z możliwości oddania. Dwa, trzy tygodnie później oddaje krwiotwórcze komórki macierzyste, bądź szpik - dodaje Rafa.

13 października to Dzień Dawcy Szpiku.

Pięć kroków do podarowania siebie DKMS

Autor:MAK/ tam

Źródło: TVN24