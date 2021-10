Tysiąc żołnierzy, czołgi i wojskowe śmigłowce. Ćwiczenia Victory Eagle na poligonie w Drawsku Pomorskim

W ćwiczeniach Victory Eagle udział bierze 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana oraz 1. Brygada Sił Zbrojnych USA. - To jest kolejny etap, w którym możemy razem trenować, sprawdzać się i poznawać, aby osiągnąć jak największy poziom interoperacyjności - powiedział w poniedziałek gen. bryg. Dariusz Kosowski, dowódca 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

- Realizowaliśmy szereg epizodów, które zawierały zadania realizowane na polu walki. Były to epizody związane z prowadzeniem rozpoznania, prowadzeniem działań opóźniających, ewakuacją medyczną personelu, jak i środków uszkodzonych z pola walki – tłumaczył Kosowski.

Głównym założeniem Victory Eagle jest usprawnianie wspólnych działań oraz budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy polskimi a amerykańskimi żołnierzami w trakcie realizacji zadań bojowych. - To współpraca między naszymi systemami, porozumienie między ludźmi. Pomimo różnic w sposobie ćwiczeń – zarówno po stronie polskiej, jak i amerykańskiej – mamy to porozumienie między sobą – powiedział w poniedziałek mjr Artur Stepuro, żołnierz 1 Brygada Sił Zbrojnych USA.

Zabezpieczenie szlaków, ochrona obiektów i akcje poszukiwawczo-ratownicze

Oprócz pierwszoplanowych ćwiczących, w szkoleniu udział bierze blisko 300 żołnierzy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dla nich to pierwsze tego typu ćwiczenie taktyczne o randze międzynarodowej. - Przygotowujemy się do działania w realnym środowisku walki, wspieramy 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną w realnych działaniach. Zabezpieczamy rejon, zabezpieczamy trasę przemarszu, zabezpieczamy mosty - mówił z kolei płk Tomasz Borowczyk, dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze ZBOT ćwiczyli w poniedziałek m.in. wprowadzenie do rejonu działań wojsk sojuszniczych, zabezpieczenie lądowisk i szlaków, ochronę obiektów oraz udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.