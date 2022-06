Bydgoszcz. Kierowcy i motorniczy nie zamierzają wracać do pracy, chcą podwyżek

Czwartą dobę trwa strajk pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie). W poniedziałek na konferencji prasowej zapowiedzieli, że wrócą do pracy, gdy podpiszą porozumienia i otrzymają 1000 zł brutto podwyżki. Na to się jednak na razie nie zanosi. Piątkowe (24 czerwca) rozmowy z prezydentem Rafałem Bruskim skończyły się fiaskiem.

Protest w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Bydgoszczy rozpoczął się w piątek o trzeciej rano . Pracownicy przyszli do pracy, nie wyjechali jednak na ulicę. - Jest to każdego indywidualna decyzja o tym, że nie wyjedzie na linię. Pracownicy przychodzą, odhaczają się, pobierają dokumenty, natomiast na linię nie wyjeżdżają - wyjaśniał w piątek reporterowi TVN24 Andrzej Arndt, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej.

Po spotkaniu z prezydentem Bydgoszczy

Kursuje komunikacja zastępcza

- Jesteśmy bardzo ciekawi, kto finansuje takie wysokie stawki. Czy Miasto Bydgoszcz na to stać? Jeżeli tak, to MZK jest w stanie jeździć nawet za 35 zł na godzinę - powiedział Arndt w rozmowie z Expressem Bydgoskim.

Od soboty do odwołania wydłużono bezpłatny przejazd Bydgoskim Rowerem Aglomeracyjnym z 20 minut do godziny. To jednak nie wszystkich przekonuje. Najbardziej na sporze cierpią mieszkańcy, którzy mają problem z dojazdem do pracy czy lekarza. Wielu z nich swoje zdanie wyraża w komentarzach pod postami na oficjalnym profilu miasta Bydgoszcz na Facebooku. "Istny cyrk. Ludzie płacą za bilety miesięczne, więc te bilety powinny być zawieszone na czas strajku, tak by nie straciły swojej ważności. Komunikacja miejska w związku z wprowadzeniem komunikacji zastępczej powinna być na czas strajku darmowa. Przecież i tak większość osób nie może dojechać do swojego miejsca pracy czy szpitala, a komunikacja zastępcza nie jeździ według rozkładu jazdy tylko tak jak im się podoba. Zarząd MZK z prezesem na czele powinni jak najszybciej polecieć ze swoich wygodnych stołków" - denerwuje się jeden z mieszkańców.