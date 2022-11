Wypadek w sali zabaw dla dzieci, dwie dziewczynki zostały poparzone

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że w sobotę, 26 listopada, w sali zabaw w Bydgoszczy doszło do wypadku, w którym ucierpiały dzieci. Według internauty sytuacja miała miejsce w sali "małego chemika", w której miało dojść do wybuchu. W urodzinowej imprezie brało udział w sumie 13 dzieci. Informacje potwierdziła komisarz Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - O godzinie 18 otrzymaliśmy zgłoszenie, że podczas imprezy dla dzieci w Family Parku doszło do wypadku w którym poszkodowanych zostało dwoje dzieci w wieku 9 lat. Mowa jest o oparzeniach. Jedno z nich zostało zabrane do szpitala przez karetkę pogotowia, drugie do placówki zabrali rodzice prywatnym samochodem - przekazała.