W czerwcu utonęło już 16 osób, a sezon na kąpiele jeszcze się nie zaczął

Sezon kąpielowy jeszcze się nie zaczął, a już są ofiary utonięć. W weekend w Polsce zginęło tak sześć osób, w czerwcu już 16 - wynika ze statystyk prowadzonych przez Komendę Główną Policji. Ratownicy przypominają, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą.

Na plaży przy Jeziorze Głębokim w Szczecinie trwały we wtorek ostatnie przygotowania ratowników przed sezonem kąpielowym. Od środy kąpielisko będzie już oficjalnie otwarte. To właśnie tam w niedzielę doszło do tragedii. Mężczyzna skoczył z mostu i już nie wypłynął. Jego ciało nurkowie znaleźli po około dwóch godzinach.

Tego dnia w Polsce zginęły jeszcze dwie inne osoby. Łącznie, jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji, w czerwcu utonęło 16 osób, a od 1 kwietnia jest to już ponad 70 ofiar.

Jezioro Głębokie w Szczecinie TVN24

"Osoby po alkoholu toną jak kamienie"

Sezon kąpielowy w Polsce zaczyna się różnie, w zależności od kąpieliska - aktualna mapa dostępna jest na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Apoloniusz Kurylczyk z Zachodniopomorskiego WOPR przypomina, co zrobić, aby wypoczynek nad wodą nie zakończył się tragedią.

- Nie wchodźmy do wody po alkoholu, czy po zażyciu substancji psychoaktywnych. To osłabia nasze instynkty bezpieczeństwa, wyłącza nam myślenie, powoduje coś takiego, czego chyba nauka do dzisiaj nie jest w stanie wytłumaczyć, ale osoby po alkoholu toną jak kamienie. Nawet osoby nieumiejące pływać, ale w pełni świadome, walczą, uruchamiają swoje instynkty bezpieczeństwa i taki proces tonięcia potrafi trwać minutę, nawet do dwóch minut i to czas na to, żeby skutecznie udzielić pomocy - wymienia między innymi Kurylczyk.

Jedna z zasad mówi o tym, żeby pływać w miejscach strzeżonych TVN24

Podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą

O odpowiednym zachowaniu nad wodą co roku przypomina też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Komunikaty w tej sprawie publikują między innymi w mediach społecznościowych.

Podstawowe zasady, o których pisze RCB to między innymi:

- Pływaj tylko w wyznaczonych do tego miejscach. - Nie skacz do wody w nieznanych miejscach. - Powstrzymaj się od wchodzenia do wody po alkoholu. - Nie wbiegaj rozgrzany do wody.

Bądź bezpieczny nad wodą - komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Jak pomóc tonącemu? (wideo z 2017 roku) 31.07 | Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w ostatni weekend utonęło 16 osób, a od 1 kwietnia już 216. TVN 24

Autor:MAK/gp

Źródło: TVN24