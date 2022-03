Broniarz: potrzeba większej subwencji, wyższych pensji i zmian przepisów dotyczących oceniania

- Te dzieci nie mogą się czuć dziećmi drugiego sortu, przepraszam za to określenie. Mają prawo oczekiwać, że będą w szkołach na równych prawach z polskimi uczniami - mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. ZNP opracował postulaty do ministerstwa w sprawie edukacji uchodźców z Ukrainy.

ZNP: potrzebne są pieniądze

Jak wskazano, pierwszą kwestią jest zwiększenie subwencji na finansowanie oświaty już w 2022 roku. Sławomir Broniarz, prezes ZNP, przypomniał, że minister edukacji Przemysław Czarnek stwierdził w jednym z publicznych wystąpień, iż edukacja 500 tys. uczniów z Ukrainy będzie kosztowała około 10 miliardów złotych. I choć do szkół zapisano do tej pory około 43 tysięcy uczniów, to pewnym jest, że ta liczba będzie stale wzrastać.