Zmarła wybitna polska aktorka Ewa Dałkowska. "Jeszcze w kwietniu pracowała nad nową rolą"

Ewa Dałkowska Źródło: Tytus Żmijewski/PAP

"Odeszła Ewa Dałkowska, wspaniała aktorka, Przyjaciółka. Od początku tworzyła zespół Nowego Teatru, współtworzyła jego sens. Będziemy pamiętać jej wielkie role: Ryfkę, Gonerylę, Elizabeth Costello, Henię Gelertner, Izoldę Regensberg. Jeszcze w kwietniu pracowała nad nową rolą" - poinformował na Facebooku Nowy Teatr.

Jak podano w komunikacie Nowego Teatru w piątek 13 czerwca o 12.00 odbędzie się pożegnanie Ewy w Kościele Św. Huberta w Zalesiu Górnym oraz odprowadzenie na pobliski cmentarz.

Dałkowska grała w wielu znanych sztukach i filmach

Ewa Dałkowska urodziła się 10 kwietnia 1947 roku we Wrocławiu. Była aktorką teatralną, radiową i filmową. Dwukrotną laureatką głównej nagrody na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych - nagroda aktorska (1977) i nagroda zespołowa (1980). Absolwentka PWST w Warszawie (1972). Od 1975 roku do 2008 roku była związana z Teatrem Powszechnym w Warszawie. Na tej scenie zagrała szereg znaczących ról, między innymi tytułową rolę w "Antygonie" Sofoklesa, w "Kordianie" i "Balladynie" Słowackiego, "Wujaszku Wani" Czechowa, "Spiskowcach" według Conrada, "Nocy trybad" Enquista czy "Garderobianym" Harwooda. Śpiewała w Kabarecie Pod Egidą Jana Pietrzaka, na wrocławskich przeglądach Piosenki Aktorskiej, w Kabarecie Starszych Panów. Przygotowywała również własne recitale. W 1978 roku otrzymała Nagrodę im. Leona Schillera, a w 2011 - Feliksa Warszawskiego. W 1982 roku była współorganizatorką podziemnego Teatru Domowego, w którym do 1989 roku zagrała w sumie około 300 spektakli. Od 2008 roku była związana z Nowym Teatrem w Warszawie. W teatrze prowadzonym przez Krzysztofa Warlikowskiego zagrała między innymi w "(A)polonii", "Końcu", "Opowieściach afrykańskich według Szekspira", "Kabarecie warszawskim" czy "Francuzach". Wystąpiła w ponad 50 filmach fabularnych i serialach.

Świat żegna wybitną aktorkę

W mediach społecznościowych artystkę pożegnał między innymi znany aktor Maciej Stuhr, który we wpisie umieścił ich wspólne zdjęcie. "Żegnaj Ewa!" - napisał.