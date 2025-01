Zmarła aktorka Barbara Rylska. "Wielki talent komediowy"

czytaj dalej

W przesłuchaniu ważne jest nie tylko to, co człowiek mówi, ale też to, jak się zachowuje. 80 procent sygnałów, to komunikaty pozawerbalne, które mogą wskazać nam, czy ktoś mówi prawdę, czy kłamie - mówi psycholog śledczy i profiler Bogdan Lach. Prokurator jeszcze raz przesłucha świadków, którzy - jego zdaniem - mogą mieć wiedzę na temat okoliczności zaginięcia 16-letniego Michała Karasia.