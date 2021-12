Pijana matka szła nocą z przemarzniętym trzylatkiem. Zajmie się nią sąd

Do interwencji doszło we wtorek (7 grudnia) po północy. Do dyżurnego złotowskiej policji zadzwoniła babcia chłopca. Jak przekazała, od popołudnia zajmowała się prawnukiem w swoim mieszkaniu. Dziecko przyprowadziła do niej wnuczka, która udała się na spotkanie do koleżanki. Około północy 22-letnia matka przyszła odebrać syna od babci.