Polska Problem popularności patostreamerów. "To mechanizm dość uniwersalny" Mikołaj Gątkiewicz |

Mec. Karolina Pilawska o trudności postawieniu zarzutów widzom patostreamów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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We wtorek w bytomskim sądzie zapadł wyrok dla Bartłomieja K. i Marcina F., oskarżonych o znęcanie się nad kobietami podczas transmisji internetowych. Obaj patostreamerzy zostali skazani na trzy lata i trzy miesiące więzienia, czyli więcej, niż żądała prokuratura.

Powody popularności patostreamerów

Prof. Przemysław Nosal z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza mówił o powodach, przez które tego typu twórcy zyskują w internecie popularność. Jak ocenił, "mechanizm, który przyciąga do tego ludzi jest dość uniwersalny".

- W historii kultury i życia społecznego zawsze zjawiska, które nie były akceptowane w szerszym obiegu cieszyły się jakąś popularnością. To znaczy widowiska związane z okrucieństwem, z upokorzeniem, publicznym upokarzaniem, które przyciągały ludzi - powiedział.

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Zaznaczył, że z perspektywy twórców w znacznym stopniu chodzi o jedno: uwagę. - To pytanie o to, w jaki sposób można uzyskać coś cennego, czyli w tym przypadku uwagę, popularność, którą później jakoś tam można monetyzować - powiedział. Jak mówił, mamy "społecznie akceptowane sposoby uzyskiwania popularności". - Ale pewien rewers tej sytuacji polega również na tym, że ta popularność polega na transgresji, czyli na przekroczeniu tego, co akceptowalne, czyli robieniu rzeczy, które robić nie wolno - powiedział.

Nosal zwrócił też uwagę na inną kwestię związaną z tego typu treściami. - W tle mamy szerszy kontekst, wykraczający poza patostreaming, związany też z systemową w zasadzie przemocą wobec kobiet i przyzwoleniem na to - podkreślił. - To jest trochę obok sprawa, ale w tym przypadku też bardzo, bardzo istotna - powiedział.

Odpowiedzialność karna widzów

Mec. Karolina Pilawska z kancelarii PZ Adwokaci odniosła się w tym kontekście do kwestii pociągnięcia do odpowiedzialności nie tylko twórców, ale też osób oglądających tego rodzaju treści. - Wydaje się, że powinniśmy iść w tym kierunku, natomiast z punktu widzenia prokuratury uważam, że byłoby to niemal niemożliwe do udowodnienia i do wykazania tożsamości tych osób - powiedziała.

Oceniła, że "jeżeli taką transmisję ogląda kilkaset czy kilka tysięcy osób", to "trudno byłoby prokuraturze ustalić ich tożsamość, miejsce zamieszkania i postawić zarzuty".

- To jest raczej kwestia socjologiczna, psychologiczna, to jak my jako społeczeństwo podchodzimy do takich zachowań - wskazała. - Jeżeli my karmimy niejako tych patostreamerów, oglądamy, wpłacamy im datki, udostępniamy dalej fragmenty tych nagrań, tych streamów, to to powoduje, że tym osobom wydaje się, że one nie robią niczego złego, i że mają poklask ze strony społeczeństwa - zaznaczyła.

Nowy zapis w Kodeksie karnym

Pilawska zwróciła też uwagę, że w tym roku weszły w życie nowe przepisy zakazujące patostreamów. - 23 sierpnia wprowadzono do Kodeksu karnego przestępstwo patostreamingu, konkretnie w artykule 255b Kodeksu karnego - wskazała. Jak zaznaczyła, gdyby skazani w Bytomiu patostreamerzy "dokonali tych transmisji w tym roku, to też zakwalifikowaliby się pod ten przepis".

Podkreśliła przy tym, że wtorkowy wyrok jest "jednym z pierwszych tego rodzaju". - Ciekawa jestem, czy też coraz więcej takich spraw w polskich sądach będzie, szczególnie w kontekście tego nowego przepisu, który obowiązuje nas od 23 sierpnia - powiedziała.

Wyrok za patostreaming

Chodzi o wydarzenia z listopada 2023 roku, kiedy patostreamerzy podczas transmisji z jednego z mieszkań w Bytomiu znęcali się nad półnagą, pijaną dziewczyną. Z lokalu wyrzucił ich właściciel mieszkania, który pojawił się na miejscu. W innym materiale, wyemitowanym kolejnego dnia z pokoju hotelowego w Gliwicach widać, jak jeden z nich uderza butelką inną młodą kobietę. Obie relacje obserwowane były przez kilkudziesięciotysięczną widownię.

Patostreamer Marcin F. w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

Obaj patostreamerzy wyjechali niedługo później z Polski. Śląscy policjanci zatrzymali ich kilka dni później, gdy wrócili do kraju. Zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszeli zarzuty, a następnie zostali aresztowani.

Prokuratura oskarżyła ich o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad pokrzywdzoną, rozpowszechnianie nagiego wizerunku innej osoby za pośrednictwem internetu bez jej zgody, nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia i usiłowanie obcowania płciowego przy wykorzystaniu stanu bezradności jednej z młodych kobiet. Jeden z mężczyzn oskarżony był też o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu poprzez uderzenie dziewczyny szklaną butelką w głowę.

Wyrok jest nieprawomocny. Na jego ogłoszenie przyszedł do sądu jeden z oskarżonych - Marcin F.