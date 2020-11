Co wydarzyło się między 38. a 44. tygodniem. Analiza danych o zmarłych z ostatnich 20 lat

W ciągu siedmiu tygodni od połowy września do początku listopada tego roku w Polsce zmarło o ponad 16 tysięcy więcej osób niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Podobna różnica w liczbie odnotowanych zgonów występuje także pomiędzy tym rokiem a każdym wcześniejszym rokiem w ostatnich dwóch dekadach. Prezentujemy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące zgonów Polaków z lat 2001 - 2020 na przestrzeni od 38. do 44. tygodnia każdego roku.

Zgony w Polsce w latach 2011-2020 na przestrzeni tygodni

Oznacza to, że w ciągu 7 tygodni - od 14 września 2020 roku do 1 listopada 2020 roku - w Polsce zmarło 70 186 osób.

Epidemia COVID-19 w Polsce - po kilkutygodniowym spowolnieniu latem - zaczęła znów przyspieszać we wrześniu. Z tygodnia na tydzień Ministerstwo Zdrowia odnotowuje coraz więcej zakażeń oraz zgonów wśród osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Z danych resortu zdrowia wynika, że w okresie od 38. do 44. tygodnia zmarło 3595 osób chorujących na COVID-19.

Tydzień 42. to 7539 osób zmarłych w kraju, a 41. - 7567 osób. W tygodniach od 40. do 38. zmarły kolejno: 7848 , 7398 i 7474 osoby.

Zgony w latach 2011-2020 w Polsce w tygodniach 38-44

Zgony w latach 2001-2010 w Polsce w tygodniach 38-44

Z danych GUS wynika, że na przestrzeni 19 lat - od 2001 do 2019 roku - liczba osób umierających w Polsce w tym samym okresie końca lata i wczesnej jesieni była bardzo podobna. Najmniej osób między 38. a 44. tygodniem zmarło w 2003 roku - 47 969 , a najwięcej w 2019 roku - 53 952 . Oznacza to różnicę 5983 zgonów.

Ekonomista prognozuje: liczba zgonów będzie rosła

Zdaniem Rafała Halika z NIZP-PZH takie różnice "mogą bardzo intuicyjnie sugerować, że faktycznie coś się zaczyna dziać w umieralności ogólnej w związku z epidemią". Tłumaczy on, że teoretycznie może to być skutek utrudnienia opieki bieżącej nad chorobami przewlekłymi.

- U takich pacjentów może dochodzić do zaostrzeń, a wiadomo, że niektóre z takich zaostrzeń mogą kończyć się fatalnie – mówi ekspert ds. zdrowia publicznego. – Z jednej strony, może to wynikać z obaw pacjentów przed pójściem do szpitala czy innej placówki ochrony zdrowia, a z drugiej, ze ścieżek dostępu do świadczeń zdrowotnych. Przykładowo lekarz POZ na teleporadzie może nie wykryć, że danemu pacjentowi robi się stopa cukrzycowa. Nie jest tak, że system ochrony zdrowia jest zablokowany, ale drożność tych ścieżek dostępu jest mniejsza – tłumaczy.