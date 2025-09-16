Sąd zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry

Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na przymusowe doprowadzenie Ziobry na komisję ds. Pegasusa Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Komisja śledcza do spraw Pegasusa chce przesłuchać Zbigniewa Ziobrę w związku z wykorzystywaniem w naszym kraju oprogramowania Pegasus do inwigilacji między innymi przeciwników politycznych.

Poseł PiS już osiem razy nie stawił się dobrowolnie na posiedzeniu komisji.

Ziobro cały czas przekonuje, powołując się na nieopublikowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - że komisja działa bezprawnie.

O postanowieniu sądu poinformowała rzeczniczka prasowa ds. karnych sądu, sędzia Anna Ptaszek. Decyzję w formie zarządzenia wydała na posiedzeniu niejawnym sędzia Magdalena Wójcik.

- Mamy za sobą trzy posiedzenia komisji, za które (Zbigniew Ziobro - red.) nie przedstawił żadnego usprawiedliwienia. Wobec tego sąd zdecydował, że przesłanki, o których mowa w artykule 285 Kodeksu postępowania karnego, a więc uporczywe niestawiennictwo, uporczywe uchylanie się od składania zeznań, które stanowią podstawę do orzeczenia takiego środka, zostały spełnione - oświadczyła sędzia Ptaszek.

§ 1. Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3000 złotych. (...) § 2. W wypadkach określonych w § 1 można ponadto zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie biegłego, tłumacza i specjalisty stosuje się tylko wyjątkowo. (...) Art. 285. Kodeks postępowania karnego

Posiedzenie komisji śledczej do spraw Pegasusa zaplanowane jest na 29 września. Członkowie komisji od ponad roku chcą przesłuchać Zbigniewa Ziobrę w związku z wykorzystywaniem w Polsce oprogramowania Pegasus do inwigilacji między innymi przeciwników politycznych.

Obecną procedurę komisja wszczęła pod koniec czerwca w związku z kolejną, ósmą już, nieobecnością Ziobry na przesłuchaniu. W rezultacie Sejm 25 lipca zgodził na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie komisji.

Podobna procedura miała już miejsce w tym roku. 31 stycznia policja zatrzymała Ziobrę po wywiadzie w TV Republika, lecz nie zdążył on na posiedzenie komisji śledczej. Komisja uznała doprowadzenie za nieskuteczne i wnioskowała o areszt do 30 dni, czego sąd nie uwzględnił.

Były minister, podobnie jak inni politycy PiS, uważa, że sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa działa nielegalnie, uzasadniając to wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września ubiegłego roku stwierdzającym, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji jest niekonstytucyjna.

Do tego uzasadnienia odniosła się sędzia Anna Ptaszek. - Trybunał niejako uzurpuje sobie kompetencje, których nie przewiduje artykuł 188 konstytucji, a ten wyraźnie mówi, co należy do kompetencji TK. Na pewno Trybunał Konstytucyjny nie stanowi "supersądu", który ma prawo ingerować w działalność innych organów sprawujących wymiar sprawiedliwości. Takimi organami są sądy powszechne - powiedziała.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada, czy użycie tego oprogramowania inwigilacyjnego przez rząd, służby specjalne i policję w czasie, kiedy rządziło PiS, było zgodne z prawem. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, na przykład e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

