Sąd zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry

- Komisja śledcza do spraw Pegasusa chce przesłuchać Zbigniewa Ziobrę w związku z wykorzystywaniem w naszym kraju oprogramowania Pegasus do inwigilacji między innymi przeciwników politycznych.
- Poseł PiS już osiem razy nie stawił się dobrowolnie na posiedzeniu komisji.
- Ziobro cały czas przekonuje, powołując się na nieopublikowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - że komisja działa bezprawnie.
O postanowieniu sądu poinformowała rzeczniczka prasowa ds. karnych sądu, sędzia Anna Ptaszek. Decyzję w formie zarządzenia wydała na posiedzeniu niejawnym sędzia Magdalena Wójcik.
- Mamy za sobą trzy posiedzenia komisji, za które (Zbigniew Ziobro - red.) nie przedstawił żadnego usprawiedliwienia. Wobec tego sąd zdecydował, że przesłanki, o których mowa w artykule 285 Kodeksu postępowania karnego, a więc uporczywe niestawiennictwo, uporczywe uchylanie się od składania zeznań, które stanowią podstawę do orzeczenia takiego środka, zostały spełnione - oświadczyła sędzia Ptaszek.
§ 1. Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3000 złotych. (...) § 2. W wypadkach określonych w § 1 można ponadto zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie biegłego, tłumacza i specjalisty stosuje się tylko wyjątkowo. (...)
Posiedzenie komisji śledczej do spraw Pegasusa zaplanowane jest na 29 września. Członkowie komisji od ponad roku chcą przesłuchać Zbigniewa Ziobrę w związku z wykorzystywaniem w Polsce oprogramowania Pegasus do inwigilacji między innymi przeciwników politycznych.
Obecną procedurę komisja wszczęła pod koniec czerwca w związku z kolejną, ósmą już, nieobecnością Ziobry na przesłuchaniu. W rezultacie Sejm 25 lipca zgodził na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie komisji.
Podobna procedura miała już miejsce w tym roku. 31 stycznia policja zatrzymała Ziobrę po wywiadzie w TV Republika, lecz nie zdążył on na posiedzenie komisji śledczej. Komisja uznała doprowadzenie za nieskuteczne i wnioskowała o areszt do 30 dni, czego sąd nie uwzględnił.
Były minister, podobnie jak inni politycy PiS, uważa, że sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa działa nielegalnie, uzasadniając to wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września ubiegłego roku stwierdzającym, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji jest niekonstytucyjna.
Do tego uzasadnienia odniosła się sędzia Anna Ptaszek. - Trybunał niejako uzurpuje sobie kompetencje, których nie przewiduje artykuł 188 konstytucji, a ten wyraźnie mówi, co należy do kompetencji TK. Na pewno Trybunał Konstytucyjny nie stanowi "supersądu", który ma prawo ingerować w działalność innych organów sprawujących wymiar sprawiedliwości. Takimi organami są sądy powszechne - powiedziała.
Komisja śledcza ds. Pegasusa bada, czy użycie tego oprogramowania inwigilacyjnego przez rząd, służby specjalne i policję w czasie, kiedy rządziło PiS, było zgodne z prawem. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.
Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, na przykład e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.
