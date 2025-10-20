Zbliżenie prezydenta i Konfederacji? "Nawrocki jest mentalnym konfederatą"

Wipler: Nawrocki jest mentalnym konfederatą Źródło: TVN24

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki spotkał się z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem, aby rozmawiać o pakcie senackim PiS z Konfederacją. Patronem takiego porozumienia miałby być prezydent.

Zbliżenie na linii Pałac Prezydencki - Konfederacja komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 poseł Konfederacji Przemysław Wipler. - Nawrocki jest mentalnym konfederatą - stwierdził polityk.

- To nie jest zbieżność tylko pokoleniowa i programowa, ale też w sposobie patrzenia na świat - dodał.

Wipler był dopytywany, czy Nawrocki wyraził aprobatę dla pomysłu zawarcia paktu senackiego. - Myślę, że gdybyśmy dostali kosza, to Sławomir Mentzen nie mówiłby publicznie o tym, że rozmawiał o pakcie (senackim) z prezydentem Karolem Nawrockim - odpowiedział. Zdaniem posła Konfederacji rola pośrednika "jest bardzo atrakcyjna" dla prezydenta. - Jeżeli chce mieć reelekcję, to musi zostać liderem tej swojej części sceny politycznej, tej, w której jest teraz Prawo i Sprawiedliwość - przekonywał.

Konfederacja chce być "współbiesiadnikiem a nie daniem" PiS

O spotkaniu jako pierwszy poinformował Sławomir Mentzen. Gość "Rozmowy Piaseckiego" był pytany, czy rozmowa lidera Konfederacji z prezydentem miała pozostać sekretem. Zdaniem Wiplera "Mentzen jest dyskretnym człowiekiem" i nie mówiłby o niej publicznie, gdyby była tajemnicą.

W przypadku zawarcia paktu senackiego pomiędzy PiS a Konfederacją Nawrocki miałby zostać "patronem i gwarantem dotrzymania słowa". W ocenie Wiplera politycy partii Kaczyńskiego "wielokrotnie pokazywali, że z nimi jak się umawiasz na kolację, to możesz być daniem, a nie współbiesiadnikiem". - Pan prezydent Nawrocki dotychczas jest wyjątkowo słowny - zauważył poseł.

Mentzen "nie znosi" Kaczyńskiego?

- Jarosław Kaczyński bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać, że nie będzie żadnej koalicji z nami, obraża nas, kłamie na nasz temat, więc nie wydaje mi się, żebym chciał rozmawiać na temat paktu senackiego z Jarosławem Kaczyńskim - stwierdził na początku października Sławomir Mentzen w Radu Zet.

Według Wiplera lider Konfederacji "jest człowiekiem, który nie gra w takie gierki, nie atakuje kogoś publicznie, nie wchodzi w polemikę publicznie z kimś, kogo lubi, z kim się zgadza". - Czy to znaczy, że on naprawdę nie znosi Kaczyńskiego? - dopytywał posła Konrad Piasecki.

- To nie jest kwestia nieznoszenia, ale pamiętam, jak z nim rozmawiałem z ładnych parę miesięcy temu i powiedział, że przeczytał całą serię książek, wywiadów (Roberta) Krasowskiego, które dosyć jednoznacznie i brutalnie pokazują Jarosława Kaczyńskiego jako polityka i tego, w jaki sposób on prowadzi swoją politykę i co się stało z jego dotychczasowymi partnerami - odpowiedział.

- Z wielką pokorą podchodzimy do faktów i do tego, jakie są dotychczasowe przygody ludzi, którzy o czymkolwiek z (prezesem PiS) mówili i cokolwiek z nim ustalali - zaznaczył Wipler.

