Polska

Zbliżenie prezydenta i Konfederacji? "Nawrocki jest mentalnym konfederatą"

Karol Nawrocki
Wipler: Nawrocki jest mentalnym konfederatą
Źródło: TVN24
- Gdybyśmy dostali kosza, to Sławomir Mentzen nie mówiłby publicznie, że rozmawiał o pakcie (senackim) z prezydentem Karolem Nawrockim - powiedział poseł Konfederacji Przemysław Wipler w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, komentując rozmowę Sławomira Mentzena i Karola Nawrockiego.

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki spotkał się z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem, aby rozmawiać o pakcie senackim PiS z Konfederacją. Patronem takiego porozumienia miałby być prezydent.

Zbliżenie na linii Pałac Prezydencki - Konfederacja komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 poseł Konfederacji Przemysław Wipler. - Nawrocki jest mentalnym konfederatą - stwierdził polityk.

- To nie jest zbieżność tylko pokoleniowa i programowa, ale też w sposobie patrzenia na świat - dodał.

Wipler był dopytywany, czy Nawrocki wyraził aprobatę dla pomysłu zawarcia paktu senackiego. - Myślę, że gdybyśmy dostali kosza, to Sławomir Mentzen nie mówiłby publicznie o tym, że rozmawiał o pakcie (senackim) z prezydentem Karolem Nawrockim - odpowiedział. Zdaniem posła Konfederacji rola pośrednika "jest bardzo atrakcyjna" dla prezydenta. - Jeżeli chce mieć reelekcję, to musi zostać liderem tej swojej części sceny politycznej, tej, w której jest teraz Prawo i Sprawiedliwość - przekonywał. 

Przemysław Wipler
Przemysław Wipler
Źródło: TVN24

Konfederacja chce być "współbiesiadnikiem a nie daniem" PiS

O spotkaniu jako pierwszy poinformował Sławomir Mentzen. Gość "Rozmowy Piaseckiego" był pytany, czy rozmowa lidera Konfederacji z prezydentem miała pozostać sekretem. Zdaniem Wiplera "Mentzen jest dyskretnym człowiekiem" i nie mówiłby o niej publicznie, gdyby była tajemnicą. 

W przypadku zawarcia paktu senackiego pomiędzy PiS a Konfederacją Nawrocki miałby zostać "patronem i gwarantem dotrzymania słowa". W ocenie Wiplera politycy partii Kaczyńskiego "wielokrotnie pokazywali, że z nimi jak się umawiasz na kolację, to możesz być daniem, a nie współbiesiadnikiem". - Pan prezydent Nawrocki dotychczas jest wyjątkowo słowny - zauważył poseł.

Mentzen "nie znosi" Kaczyńskiego?

- Jarosław Kaczyński bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać, że nie będzie żadnej koalicji z nami, obraża nas, kłamie na nasz temat, więc nie wydaje mi się, żebym chciał rozmawiać na temat paktu senackiego z Jarosławem Kaczyńskim - stwierdził na początku października Sławomir Mentzen w Radu Zet. 

Według Wiplera lider Konfederacji "jest człowiekiem, który nie gra w takie gierki, nie atakuje kogoś publicznie, nie wchodzi w polemikę publicznie z kimś, kogo lubi, z kim się zgadza". - Czy to znaczy, że on naprawdę nie znosi Kaczyńskiego? - dopytywał posła Konrad Piasecki.

- To nie jest kwestia nieznoszenia, ale pamiętam, jak z nim rozmawiałem z ładnych parę miesięcy temu i powiedział, że przeczytał całą serię książek, wywiadów (Roberta) Krasowskiego, które dosyć jednoznacznie i brutalnie pokazują Jarosława Kaczyńskiego jako polityka i tego, w jaki sposób on prowadzi swoją politykę i co się stało z jego dotychczasowymi partnerami - odpowiedział. 

- Z wielką pokorą podchodzimy do faktów i do tego, jakie są dotychczasowe przygody ludzi, którzy o czymkolwiek z (prezesem PiS) mówili i cokolwiek z nim ustalali - zaznaczył Wipler. 

Wipler

Wipler: Nawrocki jest mentalnym konfederatą

Wipler
Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marian Zubrzycki

KonfederacjaPrawo i SprawiedliwośćSławomir MentzenKarol NawrockiJarosław Kaczyński
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica