Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Bogucki o "rozbieżności" z rządem. "Prezydent będzie żądał odpowiedzi na piśmie"

27 1140 konfa rada gabinetowa-0003
Bogucki o "rozbieżności" z rządem. "Prezydent będzie żądał odpowiedzi na piśmie"
Źródło: TVN24
Jeśli chodzi o kwestie finansów i budżetu, prezydent i rząd pozostają w rozbieżności, dlatego prezydent będzie w sposób zdecydowany żądał odpowiedzi na piśmie - mówił po zakończeniu posiedzenia Rady Gabinetowej szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Zapowiedział, że Rady Gabinetowe będą odbywać się sukcesywnie.

W środę odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej - rządu obradującego pod przewodnictwem prezydenta. Było poświęcone takim kwestiom jak m.in.: stan finansów publicznych, inwestycje rozwojowe, w tym budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych, a także ochrona polskiego rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczyli: prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz ministrowie jego rządu, a także przedstawiciele prezydenckiej kancelarii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nawrocki do Tuska, Tusk do Nawrockiego. Przytyki na Radzie Gabinetowej

Nawrocki do Tuska, Tusk do Nawrockiego. Przytyki na Radzie Gabinetowej

"Patrzę na ministra Horałę, to jest dla mnie personalny symbol tej sytuacji"

"Patrzę na ministra Horałę, to jest dla mnie personalny symbol tej sytuacji"

BIZNES

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki na konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia mówił, że "były trzy zasadnicze cele pana prezydenta, które przyświecały zwołaniu tej Rady".

Jak wskazał, to "wypracowanie wspólnego stanowiska w zasadniczych dla Polski sprawach, gdzie mamy zasadnicze polskie interesy", "skonfrontowanie stanowisk" oraz "realizacja zapowiedzi wyborczej, o której mówił w czasie kampanii wyborczej, a więc motywowania rządu do ciężkiej pracy".

Bogucki o rozbieżności w kwestii finansów i budżetu

- Jeśli chodzi o kwestie finansów i budżetu, prezydent i rząd pozostają w rozbieżności, dlatego prezydent będzie w sposób zdecydowany żądał odpowiedzi na piśmie, to zostało zresztą wyartykułowane. Będziemy oczekiwać w kancelarii prezydenta na odpowiedzi w formule pisemnej tam, gdzie te odpowiedzi nie wybrzmiały lub wybrzmiały w zakresie niewystarczającym - poinformował Bogucki.

Szef kancelarii prezydenta ocenił ponadto, że "mamy do czynienia z taką kwadrygą ministra (Andrzeja) Domańskiego, a więc również tego rządu i premiera Tuska, jeśli chodzi o finanse publiczne i deficyt". - Można powiedzieć, że to są tacy Czterej Jeźdźcy Apokalipsy, bo z jednej strony wiemy, że ten budżet, który jest obecnie, to jedna trzecia środków na wydatki pochodzi z pożyczek, czyli mamy do czynienia z bardzo mocnym zadłużaniem - wskazał.

- Druga kwestia, to blisko 50 procent stanowi deficyt, jeśli chodzi o przychody. Kolejna kwestia, to blisko 50 miliardów złotych mniejsze wpływy w tym roku niż w poprzednim, mimo że wciąż jeszcze mamy wzrost gospodarczy - wymieniał Bogucki. Dodał, że czwarty problem to 182 miliardów złotych określone jako wydatki i środki pozabudżetowe.

Według Boguckiego we wszystkich tych czterech punktach mamy do czynienia z historycznym osiągnięciem. - To znaczy nigdy nie było tak źle, jeżeli chodzi o budżet - ocenił.

Bogucki o umowie z Mercosur

Mówił, że jest "jedna bardzo pozytywna wiadomość": prezydent Nawrocki uzyskał zapewnienie od premiera Donalda Tuska, że stanowisko polskiego rządu co do umowy z Mercosur jest negatywne. - Pan prezydent jest w tym zakresie, z tej deklaracji, na razie ze strony pana premiera (...), zadowolony - oświadczył Bogucki.

Zapowiedział też, że w najbliższym czasie prezydent będzie rozmawiał z premier Włoch Giorgią Meloni na temat próby zbudowania mniejszości blokującej umowę w Radzie UE, do czego - jak mówił - potrzeba trzech dużych państw.

Wcześniej podczas Rady Gabinetowej premier Donald Tusk przekazał, że trwają prace nad wprowadzeniem mechanizmu możliwości częściowej blokady lub korekty, jeśli w związku z umową między UE a Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur) pojawią się zagrożenia na rynkach europejskich. Do sprawy odniosło się też MSZ. "Polska zagłosuje przeciwko umowie Mercosur" - napisał resort na X.

Bogucki zapowiedział, że Rady Gabinetowe będą odbywać się sukcesywnie.

OGLĄDAJ: Szef Kancelarii Prezydenta o Radzie Gabinetowej: jest jedna pozytywna wiadomość
pc

Szef Kancelarii Prezydenta o Radzie Gabinetowej: jest jedna pozytywna wiadomość

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/ft

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiKancelaria Prezydenta RPDonald TuskRada Ministrów
Czytaj także:
Nowe prawo stanowi m.in., że wiatraki będą mogły być stawiane w nie mniejszej niż dziesięciokrotność ich wysokości odległości od domów
Tusk: mamy gotowe rozporządzenie
BIZNES
Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Bydgoszczy
Kaczyński opowiada o "obcinaniu i ograniczaniu" armii. Trzy razy nieprawda
Michał Istel, Jan Kunert
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria systemu informatycznego pogotowia ratunkowego
WARSZAWA
Pożar dachu hali w miejscowości Przecław
Gęsty dym nad halą. Pali się dach
Szczecin
Pożar hali ze zniczami w Tarnowie
Płonie hurtownia zniczy, zawalił się dach
Kraków
27 1250 tusk-0001
Tusk: jestem gotów do twardej konfrontacji
Najnowsze
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Projekt budżetu. Jest deklaracja premiera
BIZNES
Międzyzdroje. Dwie wieże
50-metrowy wieżowiec ma stanąć przy plaży
Matylda Rozpędek
imageTitle
Hit po niemiecku. Legenda Realu Madryt w Bundeslidze
EUROSPORT
Dwie krowy rasy Highland Cattle na gigancie
"Wyszły sobie boczkiem i dały dyla"
Łódź
shutterstock_2193691029
Co na wypadek wojny? Brakuje przygotowania, specjalistów i zabezpieczenia lekowego
Zdrowie
"Bugonia" reż. Yorgos Lanthimos
Rusza światowe święto kina. Nie brakuje polskich akcentów 
Tomasz-Marcin Wrona
Upał
Tutaj upał będzie największy. IMGW wydał alarmy
METEO
imageTitle
Mocny kandydat do sportowego zdjęcia roku. "To nie Halloween"
EUROSPORT
Grenlandia
Tajne operacje na Grenlandii? Amerykański dyplomata wezwany do MSZ
Świat
Ciężarówka uderzyła w ścianę budynku
Ciężarówka uderzyła w ścianę budynku
Olsztyn
Para była widziana na dachu
Spotkanie na dachu 10-piętrowego bloku
Trójmiasto
31-latek odpowie za seksualne wykorzystanie dziewczynki w publicznej toalecie
Miał zwabić do toalety dziewczynkę i wykorzystać ją seksualnie
Katowice
imageTitle
Poważna kontuzja u polskiego siatkarza. "To będzie długi i żmudny proces"
EUROSPORT
O krok od tragedii w Radomsku
Przed przejazdem kolejowym wjechał w samochód. Nagranie
Łódź
Przebieg planowanej S7 na wizualizacji
Urząd wydał "wuzetkę" dla bloku. Mógłby stanąć na miejscu planowanej ekspresówki
WARSZAWA
41-latek z zarzutem zabójstwa seniorki
Zwłoki kobiety w mieszkaniu. Jej krewny z zarzutem zabójstwa
Katowice
volkswagen shutterstock_530465854
Ponad 70 milionów złotych kary. Gigant zapłaci za aferę
BIZNES
Granica polsko-białoruska
Granat wybuchł w dłoni żołnierza. Sprawdzają, co zawiniło
Białystok
Helikopter uratował uwięzionych w ostatniej chwili
Budynek runął do wody. Ratunek przyszedł w ostatniej chwili
METEO
Luka Donczić z kolegami spróbują zrewanżować się Polakom za porażkę
Spodek zobaczy "kosmitę". Oni mają czarować
Dariusz Szarmach
Ośrodek wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju 
Przemoc w ośrodku wychowawczym. Zarzuty dla trzeciej osoby
Wrocław
imageTitle
Zaręczyny Taylor Swift zdominowały konferencję prasową Świątek
EUROSPORT
Parking z chińskimi autami
Biją rekordy sprzedaży w Polsce. "Nie mają żadnego prestiżu"
Polska
Kierowca wykorzystał "korytarz życia" do ominięcia korka
Najpierw pojechali strażacy, on ruszył za nimi. Są konsekwencje
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica