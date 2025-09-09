Zatrzymany prezes firmy z miliardowymi zamówieniami od państwa

Siedziba Agencji Rozwoju Przemysłu Źródło: TVN24

Według naszych informacji do zatrzymania Grzegorza K., który od ubiegłego roku kieruje pracami zarządu FPS Poznań doszło dziś rano. Funkcjonariusze służby antykorupcyjnej wykonują teraz z nim czynności pod nadzorem prokuratury.

Redakcja tvn24.pl próbowała ustalić szczegóły w służbach specjalnych i w prokuraturze, ale jak na razie bez sukcesu. Z wydziału prasowego CBA odesłano nas do prokuratorskiego pionu przestępczości zorganizowanej i korupcji.

- Funkcjonariusze realizowali czynności procesowe na zlecenie prokuratora śląskiego pionu przestępczości zorganizowanej, więcej informacji może udzielić jedynie gospodarz postępowania - to fragment odpowiedzi ze służby antykorupcyjnej.

Za to fakt zatrzymania potwierdziliśmy w biurze prasowym Agencji Rozwoju Przemysłu, która w całości kontroluje spółkę FPS.

- Zdarzenie to ma charakter poważny i zostaje potraktowane z najwyższą uwagą. ARP S.A podejmie niezwłocznie wszelkie niezbędne działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Zarząd FPS Cegielski Sp. z .. zadeklarował pełną, bezwarunkową współpracę z organami ścigania w toku postępowania - przekazała nam pytana o zatrzymanie prezesa rzecznik ARP Katarzyna Frendl.

W przesłanym nam oświadczeniu spółka napisała, że "zasady etyczne i reguła zero tolerancji dla jakichkolwiek nieprawidłowości są fundamentem jej działania".

Menadżer z doświadczeniem

Sam Grzegorz K. objął stery w spółce specjalizującej się w budowie taboru kolejowego w ubiegłym roku, po wygraniu konkursu zorganizowanego przez radę nadzorczą. Mimo konkursu karierę Grzegorza K. wiązano z osobą prezesa ARP S.A Michała Dąbrowskiego. W fotelu szefa ARP - nadzorującego obok FPS Cegielski ponad sto innych podmiotów - Dąbrowski utrzymał się od kwietnia 2024 roku do stycznia 2025. Na łamach tvn24.pl ujawniliśmy, że w jego czasach centrala ARP podpisała umowy ze skazanym prawomocnie aferzystą. W ubiegłym miesiącu z ARP trafiły do prokuratury dwa zawiadomienia dotyczące właśnie umów podpisanych przez Fundację ARP z firmą skazanego Janusza J.

Sama FPS Cegielski w ubiegłym i tym roku podpisała serię umów na dostawy taboru kolejowego, m.in. dla spółki Intercity o wartości 4,5 miliarda złotych. Zdobywała także mniejsze, ale znaczące zamówienia jak np. o wartości 250 milionów za dostawę sześciu zespołów trakcyjnych dla województwa lubuskiego.

Według informacji tvn24.pl śledztwo prokuratury i CBA dotyczy właśnie podejrzeń korupcji przy okazji tych zamówień, przy kompletowaniu podwykonawców dla gigantycznych kontraktów.