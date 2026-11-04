Polska Sprawa elektrowni Ostrołęka. Żurek: przeszukania dotyczą dwóch posłów Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Żurek o działaniach służb w sprawie Elektrowni Ostrołęka: przeszukania dotyczą dwóch posłów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w środę rano dokonali zatrzymań 25 osób w związku ze śledztwem dotyczącym niegospodarności przy budowie węglowego bloku energetycznego w elektrowni w Ostrołęce. Działania CBA objęły 30 lokalizacji w 11 województwach. Szacowana szkoda majątkowa przekracza miliard złotych.

Żurek o czynnościach CBA w sprawie elektrowni w Ostrołęce

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek w środę po południu na konferencji prasowej przekazał, że zatrzymani to prezesi, wiceprezesi oraz członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek Enea, Energa i Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. Nie zdradził ich personaliów.

- Kiedy wiadomo było, że elektrownie węglowe będą zamykane, będą nierentowne, to jednak władze spółek podejmowały takie decyzje [o budowie węglowego bloku - red.]. Później trzeba było burzyć bloki i ktoś na tym zarabiał bardzo duże pieniądze - podkreślił Żurek.

Minister poinformował, że stawiane zarzuty to m.in. niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień, wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach czy przedłożenie nierzetelnych dokumentów w celu uzyskania finansowania.

Konferencja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

- Głównym celem prokuratury, dzisiejszych działań, jest pozyskanie dalszych dowodów. Prowadzone są przeszukania. Z informacji prokuratury wiem, że dotyczą dwóch osób, które są posłami, ale nic na ten temat nie mogę powiedzieć. Nie będę żadnych ani inicjałów, ani nazwisk ujawniał - stwierdził Żurek.

Minister nie przesądził, do jakiej partii należą politycy, u których dokonano przeszukań. - Zarzuty dotyczą okresu, kiedy rządy sprawowało Prawo i Sprawiedliwość ze swoimi koalicjantami [...]. Nie chcę przesądzać, ale daty tych nadużyć wskazują na okres działania osób, które dzisiaj są podejrzewane - mówił.

Dopytywany, czy prokuratura zamierza składać wnioski o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych osób, odmówił odpowiedzi. - Mam taki zwyczaj, że jeżeli nie mam informacji z prokuratury i od prokuratora, że taki wniosek jest złożony, nie udzielam takiej informacji. Po różnych przeżyciach z czasów ministra [Zbigniewa] Ziobry i fatalnych statystykach, kiedy nadużywano tymczasowego aresztowania, skłaniam się do tego, żeby zawsze stosować maksymalnie dużo ośrodków wolnościowych - dodał.

Jak wcześniej nieoficjalnie ustalił reporter "Superwizjera" Maciej Duda, CBA przeszukało pomieszczenia powiązane z posłami PiS Krzysztofem Tchórzewskim i Arkadiuszem Czartoryskim.

Afera elektrowni w Ostrołęce

Budowa bloku C elektrowni Ostrołęka miała być jedną z kluczowych inwestycji rządu Prawa i Sprawiedliwości. W 2018 roku ówczesny minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiadał, że ta największa inwestycja we wschodniej Polsce ma powstać w ciągu pięciu lat. Arkadiusz Czartoryski odpowiadał za lokalny układ kadrowy, obsadzając zarząd spółki swoimi ludźmi. W 2020 roku CBA zabrało dokumenty z domu Czartoryskiego.

Inwestorem bloku była spółka Elektrownia Ostrołęka, w której grupy Enea i Energa miały po 50 procent udziałów. Zarząd Elektrowni Ostrołęka 29 grudnia 2018 roku wydał polecenie rozpoczęcia prac związanych z budową nowego bloku energetycznego o mocy 1000 MW.

Jednak 13 lutego 2020 roku Enea i Energa oficjalnie poinformowały, że zawiesiły finansowanie projektu budowy nowego bloku węglowego. W czerwcu 2020 roku obie spółki podjęły decyzję o rezygnacji z budowy bloku na węgiel kamienny i postawienia w jego miejsce źródła na gaz, a w grudniu tego roku Enea wycofała się zupełnie z inwestycji. Jej udziałowcami pozostały kontrolowane przez państwo spółki PKN Orlen, Energa i PGNiG.

Enea oszacowała swoje straty w węglowym projekcie na 656 milionów złotych, a na początku 2024 roku walne zgromadzenie spółki zgodziło się na dochodzenie od byłych członków zarządu, rady nadzorczej i firm ubezpieczeniowych roszczeń za straty w tej właśnie wysokości.

W sierpniu Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła pokontrolny raport w elektrowni Ostrołęka, w którym zapowiedziała skierowanie sprawy do prokuratury. "Działania zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka związane z wycofaniem się z budowy bloku węglowego Ostrołęka C i rozliczeniem przerwanej inwestycji były nielegalne i niegospodarne" - napisała NIK.