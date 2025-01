Zastępcy Bodnara skierowani do wydziałów zamiejscowych. Wystosowali pozew

Prokuratorzy Robert Hernand, Michał Ostrowski oraz Krzysztof Sierak skierowali do sądu pozew w związku z decyzją ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara o skierowaniu ich do wykonywania obowiązków służbowych w Wydziałach Zamiejscowych Prokuratury Krajowej - przekazał mecenas Bartosz Lewandowski.

"Zostaną podjęte kroki prawne"

W ocenie pełnomocnika, w świetle przepisów Prawa o prokuraturze, "Prokurator Generalny nie może podejmować takich decyzji o przeniesieniu wobec zastępców, gdyż faktycznie oznacza to uniemożliwienie im współkierowania Prokuraturą i odwołanie z tej funkcji bez pisemnej zgody prezydenta RP". Lewandowski wskazał, że na przykład prok. Ostrowski ma wykonywać pracę we Wrocławiu, co powoduje konieczność dojazdu prawie 260 km do pracy dziennie bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu.