Zgubione dowody, nadinterpretacje, utrudnianie śledztwa. Co zarzucą Macierewiczowi

Piotr Świerczek, autor reportażu "Prawda i sprawiedliwość", był gościem TVN24

Antoni Macierewicz wkrótce ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty za manipulacje w tak zwanej podkomisji smoleńskiej. Podkomisja ta, działająca w poprzednich kadencjach Sejmu, próbowała dowieść, że katastrofa prezydenckiego samolotu w 2010 roku nastąpiła w wyniku zamachu, mimo że komisja państwowa orzekła, że był to wypadek.

Obecnie prokuratura zamierza postawić Macierewiczowi zarzuty: przekroczenia uprawnień, podrabiania dokumentów, poświadczenia nieprawdy, utrudniania śledztwa i ujawnienia informacji niejawnych. Zarzuty prokuratury punkt po punkcie wyjaśnia w reportażu "Prawda i sprawiedliwość" Piotr Świerczek z "Czarno na białym".

"Macierewicz posługiwał się dokumentami w taki sposób, w jakim było mu to na rękę"

Autor reportażu był w środę gościem programy "Wstajesz i wiesz" w TVN24. Jak mówił, Antoni Macierewicz, z każdej ekspertyzy, jaka trafiała do niego na biurko wyjmował "tylko to, co było mu aktualnie na rękę i to, co pasowało do z góry przyjętej tezy o wybuchach na pokładzie samolotu i o zamachu na życie prezydenta".

- Jak przychodziły do niego raporty nawet znanych instytucji, świetnych ekspertów, to albo chował te raporty, bo kompletnie mu nie pasowały, albo wyjmował tylko z nich to, co w jakikolwiek sposób mogłoby potwierdzić jego zarzuty wobec poprzedników, że źle zbadali tę katastrofę i potwierdziłoby to w jakikolwiek sposób jego zamachowo-wybuchową tezę - dodał dziennikarz.

Wyjaśniając, co kryje się za urzędniczym sformułowaniem "podrabianie dokumentów", stwierdził, że "Antoni Macierewicz posługiwał się dokumentami w taki sposób, w jaki było mu to na rękę".

Odnosząc się do zarzutu o "utrudnianie śledztwa", Świerczek powiedział, że kryje się za nim parę kwestii. Wyjaśnił, że Macierewicz dokonywał nadinterpretacji raportów, próbując udowodnić, że wskazują na wybuch, choć z dokumentów, na które się powoływał wcale to nie wynikało.

Kolejna rzecz to - jak tłumaczył - zgubienie dowodów. Świerczek przypomniał, że podkomisja Macierewicza pożyczyła od prokuratury części Tupolewa 154, który rozbił się w Smoleńsku, "z wyraźnym wskazaniem, że jest to dowód w sprawie". - Prokuratura napisała: "nie uszkodźcie tego, nie możecie nic z tego dotykać, a jeżeli chcecie coś z tym robić, bo jest to dowód w sprawie, to musicie nas o tym poinformować" - powiedział dziennikarz. Jak dodał, "wszystkie te dowody - oprócz trzech - zostały zgubione przez podkomisję". - I to jest utrudnienie śledztwa - wyjaśnił.

"Społeczeństwu należy się prawda"

Jakie konsekwencje w związku z zarzutami grożą Antoniemu Macierewiczowi? - Tutaj prawo i sprawiedliwość nomen omen kończą się tam, gdzie zaczyna się prawo ułaskawienia prezydenta - skwitował dziennikarz. Jak dodał, "Antoni Macierewicz być może zostanie w jakimś sensie albo ułaskawiony, albo pozostanie bezkarny".

- Społeczeństwu polskiemu należy się prawda. Również prawda w oparciu o te dokumenty, które wciąż na bazie prawa lotniczego nie są dostępne dla opinii publicznej. I to jest pewien paradoks. Antoni Macierewicz dostarczył dowodów na to, że w Smoleńsku wydarzył się zwykły wypadek lotniczy, a my tych dokumentów całych dalej nie mamy - stwierdził autor reportażu "Prawda i sprawiedliwość".

Jak dodał, "nawet członkowie zespołu pułkownika Leszka Błacha, który został powołany przez obecne kierownictwo Ministerstwa Obrony, apelują, by w końcu odtajnić te dokumenty i pokazać, co tak naprawdę w Smoleńsku się wydarzyło". - Społeczeństwo zasługuje na prawdę - podsumował.

