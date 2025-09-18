Logo strona główna
Polska

Żandarmeria Wojskowa: w Choinach mogą znajdować się szczątki rakiety użytej do zestrzelenia drona  

Żandarmeria Wojskowa
Kolejny odnaleziony dron
Źródło: TVN24
Żandarmeria Wojskowa prowadzi działania w miejscowości Choiny na Lubelszczyźnie, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona - poinformowano w komunikacie.

"Żandarmeria Wojskowa prowadzi działania w miejscowości Choiny w województwie lubelskim, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona" – brzmi fragment informacji opublikowanej w serwisach społecznościowych ŻW.

Dokładne oględziny procesowe obiektu zostaną przeprowadzone 19 września – przekazano. Prowadzić je będzie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie we współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym Żandarmerii Wojskowej i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Wydział ds. Wojskowych. Choiny położone są w gminie Rybczewice, w powiecie świdnickim na Lubelszczyźnie.

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

