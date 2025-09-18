Kolejny odnaleziony dron Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Żandarmeria Wojskowa prowadzi działania w miejscowości Choiny w województwie lubelskim, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona" – brzmi fragment informacji opublikowanej w serwisach społecznościowych ŻW.

#ŻandarmeriaWojskowa prowadzi działania w miejscowości Choiny, w województwie lubelskim, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona.

Dokładne oględziny procesowe tego obiektu zostaną przeprowadzone w dniu 19 września br. przez OŻW Lublin pic.twitter.com/ZcOiVZt652 — Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) September 18, 2025 Rozwiń Źródło: X

Dokładne oględziny procesowe obiektu zostaną przeprowadzone 19 września – przekazano. Prowadzić je będzie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie we współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym Żandarmerii Wojskowej i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Wydział ds. Wojskowych. Choiny położone są w gminie Rybczewice, w powiecie świdnickim na Lubelszczyźnie.

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD