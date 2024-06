Zakaz palenia na balkonach i w oknach. Jest komentarz ministry zdrowia

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna odniosła się do petycji w sprawie zakazu palenia papierosów na balkonach, która w maju wpłynęła do kierowanego przez nią resortu. Podczas czwartkowej konferencji powiedziała, co sądzi o pomyśle.

Petycja w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów na balkonach i w oknach budynków wielorodzinnych wpłynęła do resortu zdrowia 5 maja. Jak przekonują jej autorzy, obecnie osoby niepalące nie mogą korzystać ze swoich balkonów, gdyż są tam narażone na działanie dymu papierosowego. Jest to szczególnie dotkliwe dla osób starszych, niewychodzących z domu, dla których wyjście na balkon jest jedyną forma kontaktu z otoczeniem - argumentują. Zauważają też, że skutki palenia na balkonach odczuwają nawet ci, którzy balkonów nie używają. Dym wchodzi bowiem do mieszkań przez okna, narażając ich mieszkańców na negatywne skutki biernego palenia.

Ministra Leszczyna o zakazie palenia papierosów na balkonach

O petycję została zapytana podczas konferencji prasowej ministra zdrowia Izabela Leszczyna - Nie dyskutowaliśmy jeszcze o tej petycji z moimi współpracownikami z Departamentu Zdrowia Publicznego - przyznała. A dopytywana o to, czy jej resort planuje wdrożenie regulacji zakazujących palenia na balkonach stwierdziła, że "wydaje jej się to zbyt daleko idące". Szefowa ministerstwa zdrowia zwróciła uwagę, że "mamy tu dwie wartości - zdrowie własne i innych oraz wolność". - Wydaje mi się to bardzo trudne. Nie sądzę, żeby to było możliwe do wprowadzenia - powiedziała.

W dalszej części wypowiedzi ministra przywołała też przygotowany przez jej resort projekt w sprawie e-papierosów. - To, co jest bliższe, bo wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić to naprawdę szybko, to zakaz papierosów elektronicznych, które nie zawierają nikotyny, żeby one nie mogły być dostępne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia - powiedziała szefowa MZ. Dodała, że chciałaby ten projekt "przeforsować naprawdę szybko" i w tej sprawie rozmawia z KPRM.

Autorka/Autor:jdw//am

Źródło: PAP