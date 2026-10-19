Polska Koalicja PiS z Grzegorzem Braunem? Komentarz Mariusza Błaszczaka i Michała Szczerby Aleksandra Sapeta |

Błaszczak: nie zamierzamy wchodzić w koalicję z kimś, kto szkodzi Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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Prezydent Karol Nawrocki i jego otoczenie mówią o gotowości przyjęcia patronatu nad paktem senackim na prawicy. Nie wykluczają też uwzględnienia na wspólnej liście Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Błaszczak: nie zamierzamy wchodzić w koalicję z kimś, kto szkodzi Polsce

Reporterka TVN24 Agata Adamek pytała o ewentualną koalicję z Braunem przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS Mariusza Błaszczaka. - Nie, my nie zamierzamy wchodzić w koalicję z kimś, kto szkodzi Polsce, a Braun szkodzi Polsce - odpowiedział.

- W jakim sensie? - dociekała dziennikarka. - Chociażby kwestionując komory gazowe w Auschwitz, czy też opowiadając się za przywróceniem Nord Stream. To jest szkodliwe dla Polski - mówił Błaszczak.

Na pytanie, czy koalicja z Braunem jest wykluczona w każdej konfiguracji, polityk PiS powiedział: - My przedstawiamy własny program. Liczymy, zabiegamy, prosimy o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości.

A gdyby partii Brauna brakowało, żeby uzyskać większość? - Zakładamy, że ten pomysł, który przedstawiał pan prezes Jarosław Kaczyński, pomysł bardzo szerokiej listy wyborczej, prawicowej listy wyborczej, spowoduje, że zwyciężą siły patriotyczne - podsumował Błaszczak.

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Szczerba: to jest oswajanie z czystym złem

Zdaniem europosła KO Michała Szczerby politycy PiS "są w stanie pójść z każdym, nawet z diabłem, żeby rządzić, walczyć o swoją bezkarność, która jest zagrożona, bo afery ich przytłaczają”.

- Natomiast to jest oswajanie ze złem. To, co robi Karol Nawrocki, PiS, Przemysław Czarnek, to jest oswajanie z czystym złem, z rasizmem, z antysemityzmem, z prorosyjską postawą, bo to nie jest postawa antyukraińska. Mam absolutne przekonanie, że się na tym po prostu przejadą - skomentował.

Szczerba: to jest oswajanie z czystym złem Źródło: TVN24

Wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek nie wykluczał w przeszłości współpracy z Braunem.

Prezydent o pakcie senackim z Braunem

Prezydent był ostatnio pytany, w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", czy w prawicowym pakcie senackim pod jego patronatem mieści się partia Brauna. Nawrocki odpowiedział: "Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma swoją reprezentację w parlamencie. Jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce".

W lutym 2026 roku Jarosław Kaczyński mówił, że "nie ma mowy o żadnych sojuszach z partią Brauna". - Tam są jakieś jaszczury, ludzie prorosyjscy, proputinowscy - zwracał uwagę.

Radykalne działania i poglądy Grzegorza Brauna

Braun i otoczenie jego partii opowiadają się przeciwko sankcjom nakładanym na Rosję. Sprzeciwiają się też wsparciu Ukrainy. Na początku października Braun spotkał się z politykami prorosyjskiej AfD. Wyraził tam poparcie dla ponownego uruchomienia Nord Stream.

O Braunie w ostatnich latach było głośno między innymi z powodu jego agresywnych działań. W grudniu 2023 roku zgasił przy użyciu gaśnicy świece chanukowe w Sejmie. W styczniu 2024 roku przerwał minutę ciszy w trakcie ceremonii upamiętniającej ofiary Holokaustu w Parlamencie Europejskim.

W kwietniu 2025 roku wtargnął na teren szpitala w Oleśnicy, gdzie na kilkadziesiąt minut uwięził w gabinecie ginekolożkę Gizelę Jagielską.