Wyróżnienie dla reportażu Anety Regulskiej "To nie jest kraj dla kobiet"

Dokument "Mensch" z główną nagrodą festiwalu

Główna nagroda trafiła do Pawła Wysoczańskiego za film "Mensch". To pierwszy, pełnometrażowy film dokumentalny o Ludwiku Hirszfeldzie, polskim lekarzu, bakteriologu i immunologu, twórcy polskiej szkoły immunologicznej oraz nowej dziedziny nauki - seroantropologii. W filmie znajdują się między innymi nigdy wcześniej nieprezentowane materiały archiwalne oraz wypowiedzi najważniejszych naukowców z dziedziny immunologii z całego świata. Przewodnicząca komisji artystycznej, Maria Malatyńska mówiła, że "Mensch" to "cudowna dokumentacja filmowa". - Życiorys przedstawiony w filmie jest pokazany w sposób zachwycający, zarówno pod względem treści, jak i formy filmowej. To wielka opowieść o ludzkim losie, którą udało się uchwycić dzięki odnalezieniu wspaniałych materiałów. Ludzi niezwykłych mamy wielu, ale to dzięki takim dokumentom można zrozumieć, jak wielki jest film dokumentalny - oceniła.