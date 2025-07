Wypowiedzi biskupów "na zlecenie" polityczne. "Religia jest tylko dodatkiem"

Ojciec Gużyński o wypowiedziach biskupów Długosza i Meriga Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

MSZ przekazało we wtorek szefowi protokołu dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej Javierowi Domingo Fernándezowi Gonzálezowi protest, w którym strona polska wyraziła "oburzenie niedawnymi, niedopuszczalnymi wypowiedziami" biskupów Antoniego Długosza oraz Wiesława Meringa.

11 lipca podczas Apelu Jasnogórskiego biskup Długosz publicznie poparł Ruch Obrony Pogranicza Roberta Bąkiewicza, oceniając, że jego aktywność to sprzeciw wobec paktu migracyjnego.

Z kolei 13 lipca biskup Mering stwierdził podczas mszy na Jasnej Górze dla uczestników pielgrzymki Rodziny Radia Maryja między innymi, że "rządzą nami ludzie, którzy samych siebie określają jako Niemców". - W XVIII wieku jeden z polskich poetów, Wacław Potocki mówił: "Jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem". Historia straszliwie udowodniła prawdę tego powiedzenia - powiedział.

Dowiedz się więcej: MSZ interweniuje w Watykanie. Chce konsekwencji wobec biskupów

"Tam religia jest tylko dodatkiem"

We wtorek w "Tak jest" w TVN24 wypowiedź biskupa Meringa komentował dominikanin ojciec Paweł Gużyński. - Patrząc na szeroki plan tego wydarzenia, czyli pielgrzymkę Radia Maryja, to zgadzam się z tą opinią, że od dawna ma to wszystko charakter polityczny. Tam religia jest tylko dodatkiem, ale dodatkiem na tyle istotnym, żeby móc uwiarygodnić to wszystko w oczach części społeczeństwa - tych, którzy są związani z Radiem Maryja i tych, którzy są tradycyjnymi katolikami w Polsce - mówił.

Jego zdaniem "tutaj religia jest traktowana absolutnie instrumentalnie". - Obaj biskupi pracowali na zlecenie określonych środowisk politycznych, określonych partii - ocenił.

Zauważył również, że "powinny istnieć kontrole poziomy struktury w Kościele, których brakuje". - Ta struktura władzy jest zbyt pionowa, ale niestety rządzi tym obyczaj utarty od wieków (...) i rzadko kiedy jeden biskup drugiemu zwraca na cokolwiek uwagę - mówił.

"Germanofobiczny język" wypowiedzi

Według Jakuba Majmurka z "Krytyki Politycznej" wystąpienie biskupa Meringa "jakoś bardzo się nie różniło w swoim politycznym charakterze od tego, co mogliśmy słyszeć na Jasnej Górze przy okazji innych uroczystości organizowanych przez Radio Maryja w poprzednich latach". Zwrócił jednak uwagę na znacznie ostrzejszy charakter niedawnych wypowiedzi oraz "germanofobiczny język".

Gdy prowadzący Andrzej Morozowski przypomniał, że słowa biskupa Meringa były mocno oklaskiwane, powiedział: - Ta emocja antyniemiecka to jest emocja, która jest przez Radio Maryja podsycana od dosyć długiego czasu, podobnie jak przez polską prawicę.

OGLĄDAJ: o. Paweł Gużyński, Jakub Majmurek