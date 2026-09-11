Anatomia wycieku. "Kto dostanie dane medyczne, może zrobić wszystko"

Większość informacji o przebiegu ataku na bazę MyDr i skali przejętych danych pochodzi od hakerów

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29 sierpnia, ostatnia sobota wakacji. Internetowa kolejka do opublikowanej właśnie w serwisie bezpiecznedane.gov.pl bazy liczy kilka tysięcy osób. Wszyscy chcą sprawdzić, czy ich numer PESEL znalazł się w wycieku danych medycznych firmy MyDr. Opinia publiczna dowiedziała się o incydencie 12 sierpnia.

Szanse, a raczej pech, że dany PESEL był w skradzionej bazie, są duże. Właściwie pół na pół. Wyciek dotyczy bowiem danych niemal połowy Polaków.

Kilka godzin od publikacji na rządowej stronie w kolejce do sprawdzenia wciąż czeka jakieś półtora tysiąca osób. "To i tak szybciej niż na NFZ" - żartują internauci.

To czarny humor, bo sprawa jest poważna.

Czerwona ikonka ostrzega Kamila, że jego dane znalazły się w skradzionej bazie.

Czujesz dym - zakładaj, że się pali

- Wyobraź sobie, że biorę do ręki twój telefon - mówi Kamil Porembiński, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa (tak, między innymi jego to dotknęło). - Aparat zostawiłaś odblokowany, nie jesteś w stanie sprawdzić, co zobaczyłem w twoich zakładkach i aplikacjach. Zakładasz więc, że widziałem wszystkie SMS-y, zdjęcia i wiadomości. Tak właśnie powinien zareagować MyDr. Jeśli czujesz dym, zakładasz pożar - tłumaczy.

Jemu i milionom innych Polaków minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski radzi na konferencji prasowej 12 sierpnia: - Wystarczy wyjąć aplikację mObywatel i zastrzec swój numer PESEL.

I dodaje, że jeśli ktoś aplikacji nie ma, "niech idzie do urzędu".

- Mój PESEL jest jawny. Jestem przedsiębiorcą. PESEL jest tu najmniejszym problemem. Ja chcę wiedzieć, od którego lekarza moje dane wyciekły. Ktoś coś wie, a ja nie wiem, co on wie i skąd. Ani w jaki sposób to wykorzystuje - denerwuje się Kamil.

Ilość danych, jaką zgromadziła firma MyDr, wielu zaskoczyła

Dane medyczne to nie tylko PESEL. To adres zamieszkania. Numer telefonu. Adres mailowy. Recepty. Leki. Skierowania. Historia wizyt, w tym tych dotyczących chorób, o których nie chcemy innych informować.

Dlatego rada "zastrzeż PESEL" to żadne rozwiązanie w tym wypadku. Jak zastrzec diagnozy, recepty, historię wizyt?

Na te pytania nikt Kamilowi do dziś nie odpowiada.