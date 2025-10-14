Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Tak jakby sprzedawczyni nie dostawała pensji, gdy akurat nie ma klientów

Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Minister Barbara Nowacka i Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Minister Barbara Nowacka i Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Źródło: PAP/Marcin Obara
Od rozpoczęcia roku szkolnego nie było dnia, byśmy w redakcji tvn24.pl nie dostali pytań o wycieczki szkolne i nauczycielskie wynagrodzenia. Pytają rozgoryczeni rodzice i nie mniej rozgoryczeni nauczyciele. Zarówno ci, w których szkołach wycieczki są, jak i ci, w których je odwołano. Wszyscy przekonywali: "Tracą dzieci" i "Tak źle jeszcze nie było". Czy ten "chaos" się skończy?Artykuł dostępny w subskrypcji

Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela. Dziś w większości szkół nie odbywają się lekcje. Nauczyciele i nauczycielki świętują. Chyba że tak jak Marta, anglistka z Warszawy, od kilku tygodni powtarzają: - Tu nie ma nic do świętowania. Co tu świętować w kraju, w którym nawet twój minister cię nie poważa?

Co jej zdaniem jest miarą tego braku poważania? Kwestia wynagrodzeń. I nie, nie chodzi tylko o wysokość pensji jako takich, ale o kwestię wynagrodzenia za dodatkową pracę.

Jaką? Już tłumaczymy.

Trzynaście lat czekania, a potem problemy

Cały problem zaczął się w lutym. A właściwie nie, nieprawda. To problem, który upychany był pod dywan od lat. Ale to właśnie w lutym 2025 roku zapadł wyrok Sądu Najwyższego, który miał poprawić sytuację tysięcy nauczycieli, którzy z uczniami jeżdżą na wycieczki, opiekują się dziećmi na konkursach w weekendy, prowadzą międzynarodowe projekty.

Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Dziennikarka tvn24.pl, specjalizuje się w edukacji. Autorka bestsellerowych książek dla i o młodzieży, m.in. "Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze". W 2024 r. ukazała się jej książka o wyzwaniach oświaty - "Cała nadzieja w szkole"
Czytaj także:
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Boją się hałasu i zalewu aut. Awantura o planowaną halę
Piotr Bakalarski
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Radzą kanclerzowi: powinien wziąć przykład z Trumpa
Świat
Para izraelskich zakładników spotkała się ponownie po dwóch latach od porwania
Po dwóch latach w niewoli spotkał się ze swoją dziewczyną
Świat
Hamas uwolnił zakładników
Hamas uwolnił zakładników, Sarkozy idzie do więzienia, Nobel z ekonomii przyznany
Polska
Pochmurno, ale i dość ciepło
Dziś szanse na chwile ze słońcem będą niewielkie
METEO
imageTitle
Szwedzi nad przepaścią. Mały bałkański kraj blisko baraży o mundial
EUROSPORT
Sławomir Mentzen
Godzina Mentzena z Nawrockim
Polska
imageTitle
Ukraina wygrała w Krakowie. Niespodzianka w meczu Francji
EUROSPORT
imageTitle
Trzech Polaków na starcie kwalifikacji Scottish Open. Kiedy mecze?
EUROSPORT
Kaja Kallas
Są pieniądze na specjalny trybunał. Apel Kallas
Świat
Szkolenie z obrony cywilnej w Łomiankach
Poznali zasady survivalu. "To może przydać się każdemu"
Mateusz Mżyk
imageTitle
Poetycki wpis Gamrota. Porównał się do wilka
EUROSPORT
warszawa samochody auta ulica
Zmiany w dopłatach do aut. Nabór "na nowych warunkach"
BIZNES
imageTitle
Nie świętował z kolegami, bo miał na rano do pracy
EUROSPORT
Zjawisko na niebie, Białystok
To mógł być microburst. Zdjęcia z Podlasia
METEO
Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę
Właz prowadził do piwniczki, ukrył się tam przed policją
WARSZAWA
Donald Trump w Szarm el-Szejk w Egipcie, gdzie podpisano pokojowy plan dla Strefy Gazy
Plan pokojowy Trumpa podpisany. "To zajęło trzy tysiące lat"
Świat
Doktor Jarosław Górnicki
"Prawo upokarzające kobiety". Lekarz ukarany naganą
Katarzyna Górniak
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
"Rodzaj inauguracji nowej frakcji w PiS"
Polska
Tokio, Japonia
Liczba turystów w górę. Te państwa na czele
BIZNES
Sprzęt NASA spadł na pole
Widziała, jak z nieba spada coś dużego. Znalazła sprzęt z naklejkami NASA
METEO
imageTitle
Mają pół miliona mieszkańców, zagrają na mundialu
EUROSPORT
sarkozy
Sarkozy idzie do więzienia
Świat
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Samolot z Warszawy do Nowego Jorku lądował w Kopenhadze. Zmarła pasażerka
WARSZAWA
Życie wraca do miasta Gaza
Wojnę "wygrał" Trump, ale "to nie znaczy, że teraz będzie pokój na Bliskim Wschodzie"
Świat
Straż Graniczna na lotnisku
Ośmiu mężczyzn nie poleciało do Chorwacji. Z powodu zachowania na lotnisku
Katowice
Przemoc domowa
"Przestań płakać, nic się nie stało". Czemu to boli?
Fakty
Możliwe są przymrozki
Nocą możliwe są przymrozki
METEO
Na jednym kole wyprzedzał auta
Motocyklista na jednym kole wyprzedzał auta, nagranie trafiło do sieci
Trójmiasto
Odłowy w Kanale Piaseczyńskim
Odławiają "obce" gatunki, spuszczą wodę z kanału
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica