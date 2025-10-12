Wybuch na jachcie w Kołobrzegu

Wybuch gazu na jachcie, Kołobrzeg Źródło: Daniel Damian Pawlak/Kontakt24

Do wybuchu doszło w niedzielę po godzinie 18 w porcie jachtowym na Marinie Solnej.

Zdarzenie potwierdził asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. - Po godzinie 18 w Kołobrzegu w porcie jachtowym na Marinie Solnej doszło do wybuchu butli z gazem na jachcie znajdującym się w porcie. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej - przekazał.

Strażak dodał, że zniszczeniu uległy trzy jachty, które były zacumowane w porcie.