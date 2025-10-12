Wybuch na jachcie w Kołobrzegu

Do wybuchu doszło w niedzielę po godzinie 18 w porcie jachtowym na Marinie Solnej.
Zdarzenie potwierdził asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. - Po godzinie 18 w Kołobrzegu w porcie jachtowym na Marinie Solnej doszło do wybuchu butli z gazem na jachcie znajdującym się w porcie. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej - przekazał.
Strażak dodał, że zniszczeniu uległy trzy jachty, które były zacumowane w porcie.
Autorka/Autor: lk/kg
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: e-kg.pl