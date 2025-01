Jest data wyborów prezydenckich

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił datę wyborów prezydenckich. Pierwsza tura odbędzie się 18 maja. Termin drugiej tury to 1 czerwca. - Cieszę się bardzo, że ten proces się zaczyna, bo każde wybory to święto demokracji - mówił Hołownia.

Do 31 marca powinny zostać powołane Okręgowe Komisje Wyborcze, a do 4 kwietnia do godziny 16 będzie można zgłaszać kandydatów na prezydenta. - Cieszę się bardzo, że ten proces się zaczyna, bo każde wybory to święto demokracji. (...) Za prawie 130 dni pójdziemy wszyscy do urn, wybierając kolejnego prezydenta - mówił.