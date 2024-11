Kandydaci koalicji kontra kandydaci PiS. Warianty na drugą turę

Sondaż: Trzaskowski, Sikorski i Hołownia wygrywają z Czarnkiem i Nawrockim w drugiej turze wyborów

Pracownia dodaje, że w przypadku hipotetycznej rywalizacji z Przemysławem Czarnkiem Radosław Sikorski uzyskuje gorszy wynik niż pozostała dwójka polityków należących do koalicji rządzącej, ale i tak poparcie dla niego wyraźnie przewyższa poparcie dla Przemysława Czarnka.

Trzaskowski vs Czarnek lub Nawrocki

Według badania, gdyby do II tury wyborów prezydenckich weszli Rafał Trzaskowski i Przemysław Czarnek , wówczas kandydat KO uzyskałby 53 proc. głosów, a kandydat PiS 32 proc. Z kolei 13 proc. badanych nie zagłosowałoby na żadnego z nich, a 2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Gdyby do II tury wszedł Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, wiceprzewodniczący PO uzyskałby 50 proc. głosów, a prezes IPN - 24 proc. 18 proc. badanych nie oddałaby głosu na żadnego z tych kandydatów, a 8 proc. nie wie, na kogo by zagłosowało lub odmawia odpowiedzi w tej sprawie.

Sikorski vs Czarnek lub Nawrocki

Hołownia vs Czarnek lub Nawrocki

Gdyby do II tury weszli Szymon Hołownia i Przemysław Czarnek, marszałek Sejmu wygrałby 53 proc. do 32 proc. 14 proc. nie wskazałoby żadnego z tych kandydatów. 1 proc. nie ma zdania w tej sprawie. W II turze Hołownia wygrałby także z Karolem Nawrockim (51 proc. do 25 proc.). W takim wariancie 19 proc. ankietowanych nie zgłosowałoby na żadnego z tych kandydatów, a 6 proc. nie ma zdania.