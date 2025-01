Co z organizacją debat prezydenckich? "Mogę złożyć taką deklarację"

Będziemy czekali na propozycję od mediów w sprawie organizacji debat prezydenckich - przekazał w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister sportu Sławomir Nitras, współpracujący z ubiegającym się o prezydenturę Rafałem Trzaskowskim. Jego zdaniem powinna odbyć się co najmniej jedna taka debata przed pierwsza turą i co najmniej jedna przed drugą.

- Zanim przyszedł Jacek Kurski do telewizji publicznej (w czasach rządów PiS stał na czele TVP - red.), to wypracowany był stały, chyba szanowany przez wszystkich mechanizm, że kandydaci odpowiadali na zaproszenie największych stacji telewizyjnych, które starały się taką debatę przeprowadzić wspólnie - przypomniał. Dodał, że "przywracanie demokracji między innymi polega na tym, żeby oddać dziennikarzom to, co należy do dziennikarzy".