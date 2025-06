Zaskakujące zmiany wyników w komisjach. Ekspert o możliwym powodzie

Artykuł dostępny w subskrypcji

Kluczowe fakty: W krakowskiej komisji nr 95 w pierwszej turze Karol Nawrocki miał 218 głosów, w drugiej 1132. Tymczasem na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało w drugiej turze o 10 osób mniej.

W mediach społecznościowych pojawiają się inne, podobne przypadki - które potwierdzają dane PKW.

Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego, Wioletta Paprocka, zaapelował w czwartek na X: "Jeśli widzicie nieprawidłowości - zgłaszajcie je".

Już we wtorek "Gazeta Krakowska" opisała przypadek "niezwykłej zmiany preferencji wyborczych" w komisji wyborczej nr 95 w Krakowie przy ul. Stawowej. Z oficjalnych danych podanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w pierwszej turze głosowało tam 1569 osób, a wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski z wynikiem 550 głosów. Karol Nawrocki zdobył 218 głosów i był trzeci, za Sławomirem Mentzenem. Tymczasem w drugiej turze zagłosowały o 103 osoby więcej, tym razem jednak to Nawrocki okazał się zwycięzcą - zdobył ponad pięciokrotnie więcej głosów niż poprzednio (1132). Trzaskowski zaś stracił 10 głosów, ostatecznie zdobywając ich 540.

Wiadomo, że zmiany nie wywołała np. masowa wizyta turystów - według tej samej PKW w drugiej turze nikt nie oddał głosu na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania ani korespondencyjnie. Do tego preferencje w poprzednich wyborach wskazywały na sympatie odwrotne - w 2020 roku Trzaskowski zdobył tu w drugiej turze 905 głosów, a jego ówczesny kontrkandydat Andrzej Duda 343. Co więc zaszło?

Krakowska "Gazeta Wyborcza" zapytała o to komisarz wyborczą z Krakowa Dagmarę Daniec-Cisło. Ta stwierdziła, że do Okręgowej Komisji Wyborczej dotarły sygnały o wątpliwościach dotyczących wyniku głosowania, ale nieznane są powody takiego rezultatu.

Wyniki wyborów - inne przypadki zmiany preferencji

Tymczasem po ujawnieniu wyników z Krakowa, w mediach społecznościowych mnożą się doniesienia o podobnych przypadkach z innych komisji wyborczych w całej Polsce. Internauci publikują screeny z oficjalnych wyników głosowań w poszczególnych komisjach, dostępnych na stronie PKW, na których widać podobną prawidłowość.

Jednym z ciekawszych przypadków są Strzelce Opolskie i komisja wyborcza nr 9. W pierwszej turze Karol Nawrocki zdobył tam 107 głosów, Trzaskowski 311, a pozostali łącznie 181 głosów. W drugiej turze to kandydat PiS miał zgromadzić 416 głosów (przybyło 309), a Trzaskowski 223 (ubyło 88). W komisji nr 3 w gminie Olesno (również woj. opolskie) w pierwszej turze Nawrocki zdobył 173 głosy, Trzaskowski 403, a wszyscy pozostali kandydaci 380. Z kolei w drugiej turze Trzaskowski miał ich 378, a Nawrocki 637.

Portal Onet naliczył 15 komisji, w których doszło do podobnych anomalii pomiędzy dwoma turami.

Ekspert: błąd może się zdarzyć

- Byłbym ostrożny z formułowaniem mocnych zarzutów o fałszerstwa - mówi nam dr hab. Bartłomiej Michalak, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I podkreśla, że w skład komisji wchodzą przedstawiciele różnych komitetów wyborczych, a obecni są w nich często także mężowie zaufania. I wszyscy oni powinni sobie patrzeć na ręce. - Natomiast "czeski" błąd się zawsze może zdarzyć, np. przy przypisywaniu danych z dokumentów roboczych komisji do oficjalnego protokołu głosowania. Tym niemniej każdy taki przypadek powinien być wyjaśniony, bo przekłamania w wynikach głosowania to zawsze poważna sprawa i w oczywisty sposób budzi wątpliwości - podkreśla w rozmowie z tvn24.pl.

Jak przyznaje w rozmowie z Radiem Kraków Jakub Kosek, przewodniczący Rady Miasta Krakowa z Koalicji Obywatelskiej, do takiego właśnie błędu mogło dojść właśnie w krakowskiej komisji 95. - Po zgłoszeniu przeze mnie tej sprawy do urzędu miasta okazało się, ze członkowie komisji obwodowej przyznali, że wygrał tam Rafał Trzaskowski. Natomiast prawdopodobnie został popełniony błąd w protokole. Skutek tego jest taki, że na stronie PKW zliczone są wyniki Trzaskowskiego dla Nawrockiego, a Nawrockiego dla Trzaskowskiego - twierdzi.

Jak pisze Onet, wiele wskazuje, że w innych podobnych przypadkach wyniki obu kandydatów najprawdopodobniej zostały zamienione miejscami. Portal wylicza, że w przypadku większości błędów sytuacja miała miejsce w miastach i pomogła Karolowi Nawrockiemu, ale w trzech mniejszych komisjach na prowincji błędy były na korzyść Rafała Trzaskowskiego.

Co więc można z tym zrobić? - Jeżeli są jakieś niepokojące doniesienia, dziwne liczby, potwierdzone w relacjach świadków czy uwagach w protokołach głosownia, to należy to wykorzystać w postępowaniu procesowym - podkreśla dr hab. Bartłomiej Michalak. - Jeżeli by się okazało, że takich sytuacji jest więcej, i to by wpływało na wynik wyborów, sąd ma prawo zarządzić ponowne przeliczenie głosów - mówi ekspert. - Ale takie rzeczy, żeby były skuteczne, muszą być wyartykułowane w prawnej formie. Doniesienia na portalach same z siebie nic nie zmienią. Żaden organ państwa nie zajmie się tym na podstawie wpisu internetowego. Trzeba złożyć protest, a czasu jest niewiele - dodaje.

Zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości do PKW zapowiadają już politycy Koalicji Obywatelskiej. Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego, Wioletta Paprocka, zaapelowała w czwartek na X: "Jeśli widzicie nieprawidłowości - zgłaszajcie je na stronie http://protestwyborczy2025.pl, a my zwrócimy się do Państwowej Komisji Wyborczej, aby każdy z tych przypadków wyjaśniła".

Prof. Michalak podkreśla, że w proteście muszą zostać przedstawione konkretne dowody, same wątpliwości nie wystarczą. - Mimo wszystko przepływy wyborców między kandydatami są możliwe, bo były dwa tygodnie kampanii wyborczej i nie jest to dokładnie ten sam elektorat. Wyników nie można oceniać jeden do jednego - zauważa.

Onet zwraca uwagę jeszcze na jedno. "Błędy te mogły skutkować zawyżeniem realnej przewagi Nawrockiego w wyborach o ok. 4,5 tys. głosów. Co bardzo ważne - nie wpłynęłoby to więc na ostateczny wynik i wygraną kandydata PiS. Nawet po skorygowaniu oficjalnych wyników o te 15 komisji, przewaga Karola Nawrockiego byłaby nadal większa niż 360 tys. głosów" - wskazuje portal.

