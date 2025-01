CBOS zapytał badanych o to, kogo poprą w pierwszej turze wyborów prezydenckich, która odbędzie się 18 maja . Na trzeci najlepszy wynik w tym zestawieniu może liczyć Sławomir Mentzen. Poparcie kandydata Konfederacji zapowiedziało 12 proc. badanych przez CBOS.

Sondaż CBOS. Pierwsza tura wyborów prezydenckich

Na jaką frekwencję można liczyć? Chęć udziału w wyborach zadeklarowało 89 proc. badanych. Kolejne 5 proc. przyznało, że "jeszcze nie wie" czy uda się do urny, a 6 proc. zapowiedziało, że nie zjawi się w lokalu wyborczym. W deklaracjach poparcia CBOS uwzględnił odpowiedzi tych ankietowanych, którzy są zdecydowani co do udziału w wyborach. Sondaż przeprowadzono w dniach 7-8 stycznia 2025 r. na próbie liczącej 1000 dorosłych mieszkańców Polski, w tym 81,2 proc. metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i 18,8 proc. metodą wywiadów internetowych (CAWI).