Halicki: ciągle marzę, może to trochę naiwne

Bocheński: jestem jedną z osób, które są podobno brane pod uwagę

Oświadczył też, że jeśli by otrzymał propozycję od Jarosława Kaczyńskiego, to by rozmawiał na ten temat z prezesem PiS. - Nie lubię, kiedy podchodzimy tak do kwestii kandydowania. Wiem, że to jest ciekawe, nurtujące, to generuje leady, ale to jest najwyższy urząd w państwie. To jest wielka odpowiedzialność, którą bierze się na swoje barki. I nie chciałbym, żebyśmy tak rozmawiali nazbyt swobodnie - stwierdził.