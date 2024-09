Jak PiS znajdzie "młodego, wysokiego, okazałego"? "Kładą zdjęcie kandydata i patrzą, jak reagują ankietowani"

Jak wygląda "casting" na kandydata PiS-u na prezydenta?

- Jak pytałam polityków PiS-u, co to tak naprawdę "okazały" znaczy dla prezesa, to odpowiedź była: "Pani redaktor, przekona się pani, jak zobaczy pani kandydata" - dodała.

Radomir Wir uważa jednak, że skreślenie Mateusza Morawieckiego z listy potencjalnych kandydatów może być przedwczesne. - Sam Mateusz Morawiecki nie daje za wygraną, bo bardzo rzuca się w oczy to, co robi w social mediach. W pewnym sensie konsekwentnie buduje i toruje sobie drogę do tego, żeby uzyskać tę kandydaturę. Wydaje mi się, że w całej tej sytuacji związanej z Państwową Komisją Wyborczą, to paradoksalnie Mateuszowi Morawieckiemu, a przynajmniej jego aspiracjom, to może być na rękę - mówił.