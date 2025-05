Co jeżeli w głosowaniu "będzie bardzo blisko"? "Tutaj naprawdę bardzo dużo może się zmienić"

Najnowszy sondaż prezydencki i minimalna różnica Źródło: TVN24

Trwają ostatnie godziny kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów prezydenckich. W niedzielę 1 czerwca wyborcy zdecydują kto: Rafał Trzaskowski (KO) czy Karol Nawrocki (PiS) zostanie kolejną głową państwa. Przedwyborcze sondaże wskazują na niewielkie różnice w poparciu między kandydatami.

Profesor Sadura: może się okazać, że to głosy zagranicy rozstrzygną

W "Faktach po Faktach" w TVN24 socjolog dr hab. Przemysław Sadura z Uniwersytetu Warszawskiego i publicysta "Krytyki Politycznej" został zapytany, co oznacza sytuacja, kiedy sondażowe wyniki oznaczają remis, ale kilka procent respondentów odmawia odpowiedzi.

Sadura odpowiedział, że "już wiemy to na sto procent, porównując sondaże z pierwszej tury, że to wyborcy prawicy wstydzili się, czy nie chcieli przyznawać" do głosowania na swoich kandydatów.

Gość TVN24 rozróżnił przy tym sondaże przedwyborcze i prognozy. - Jak się dokonuje prognozy, to się rozdziela te głosy, ale nie równo, tylko stosując taki podział, na przykład dwie trzecie dla Nawrockiego - wyjaśniał.

Doprecyzował, że kiedy mamy do czynienia z prognozą, to "jest tak, że rozdziela się te głosy osób, które odmówiły odpowiedzi albo powiedziały, że jeszcze się wahają". - I rozdziela się nierówno, tylko z tą wiedzą już o tym, jak to realnie będzie wyglądało - dodał Sadura.

Socjolog zgodził się z twierdzeniem, że kiedy poznamy wyniki badania exit poll w niedzielę o godzinie 21 i różnica będzie niewielka, to wynik wyborów nie będzie jeszcze pewien. - Jeżeli będzie bardzo blisko, to nie możemy ogłosić, kto jest zwycięzcą. Tutaj naprawdę bardzo dużo może się zmienić. Będziemy czekali na wyniki głosowania za granicą. Te różnice są tak nieduże, że może się okazać, że to głosy zagranicy rozstrzygną - ocenił.