Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się w maju 2025 roku. Kiedy dokładnie? Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił już daty pierwszej i drugiej tury głosowania. Wiadomo zatem, jak prezentuje się kalendarz wyborczy. Do tej pory swój start w wyborach zapowiedziało ośmioro kandydatów.

Marszałek Sejmu ogłosił , że pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce w 2025 roku odbędzie się 18 maja. Termin drugiej tury to 1 czerwca. Szymon Hołownia formalnie zarządzi te terminy 15 stycznia i tego dnia rozpocznie się kampania wyborcza, która potrwa do rozpoczęcia ciszy wyborczej w nocy z 16 na 17 maja.

Wybory prezydenckie 2025. Kalendarz wyborczy

Decyzja o zarządzeniu pierwszej tury wyborów prezydenckich na 18 maja wpływa na organizację całego kalendarza wyborczego , czyli dat, do których trzeba spełnić najważniejsze formalności związane z głosowaniem. Prezentuje się on tak:

24 marca - do tego dnia będzie można zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego na prezydenta , czyli zebrać tysiąc podpisów i przejść procedurę rejestracyjną komitetu

4 kwietnia godz. 16 - do tego czasu będzie można zgłaszać kandydata na prezydenta . Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla niego

28 kwietnia - do tego dnia komisarze wyborczy powołają obwodowe komisje wyborcze. Wtedy mija też termin na podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz na podanie do wiadomości danych o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta