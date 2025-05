"To zawsze była słaba strona PiS-u". Nawrocki będzie o nich walczył

Wyniki exit poll wyborów prezydenckich. Będzie druga tura Źródło: TVN24

Karol Nawrocki wygrał wśród osób najstarszych. Słabo, tak jak i jego główny rywal Rafał Trzaskowski, poradził sobie wśród najmłodszych. A to właśnie ta grupa może zdecydować, kto zostanie prezydentem. - Młodzi odeszli od wielkich partii i nie wiadomo, co zrobią. To może okazać się języczkiem u wagi - stwierdził doktor Michał Kotnarowski, socjolog i politolog z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Jak wynika z sondażu late poll przeprowadzonego przez Ipsos, najmłodsi wyborcy w wieku 18-29 lat postawili głównie na dwóch kandydatów - zwycięzcą w tej grupie wiekowej jest kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, który zdobył 34,9 procent głosów, a drugim wyborem był Adrian Zandberg z partii Razem - 19,8 procent. Trzeci był Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 12,7 procent najmłodszych, a czwarty Karol Nawrocki z wynikiem 10,7 procent.

"To zawsze była słaba strona PiS-u"

- Młodzi odeszli od wielkich partii i nie wiadomo, co zrobią. Żaden z kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury, nie miał dobrego wyniku wśród najmłodszej grupy głosujących 18-29 lat. To właśnie może okazać się języczkiem u wagi - stwierdził dr Michał Kotnarowski, socjolog i politolog z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Jeśli chodzi o wynik Karola Nawrockiego, zdaniem eksperta "wiele nie zaskoczyło", gdyż "struktura elektoratu jest podobna jak w przypadku PiS-u i Andrzeja Dudy".

- Im starsi wyborcy, tym lepiej radził sobie Nawrocki. Z kolei pod względem wykształcenia im gorsze, tym lepszy wynik miał Nawrocki. Rolnicy, emeryci, bezrobotni - te grupy na niego głosowały i jest to taki sam profil, jaki w poprzednich wyborach prezentowali wyborcy PiS i Dudy - stwierdził dr Kotnarowski.

Ciekawe jednak jest to, że z osób, które pięć lat temu głosowały na Dudę, tylko 64 procent zdecydowało się teraz oddać głos na Nawrockiego.

"Widać odwrót wsi od PiS-u"

- Mentzen i Braun przejęli wyborców i przez to właśnie Nawrocki uzyskał gorszy wynik niż Duda. Wieś tradycyjnie zawojowali kandydaci prawicy, ale sporo głosów przejęli właśnie Mentzen i Braun. Widać odwrót wsi od PiS-u - podkreślił.

Z sondażu late poll wynika, że kandydatem, który otrzymał najwięcej głosów na wsi, był Karol Nawrocki (37,4 procent). Na drugim miejscu był Rafał Trzaskowski - 21,7 procent. Na najniższym stopniu podium znalazł się Sławomir Mentzen - otrzymał 17,8 procent głosów.

Zdaniem eksperta warto również zwrócić uwagę na niski wynik Nawrockiego wśród młodych, gdzie wygrali Mentzen i Zandberg.

- Młody elektorat to zawsze była słaba strona PiS-u. W poprzednich wyborach w tej grupie Duda przegrywał z Trzaskowskim. Pytanie jednak, w którą stronę pójdą młodzi wyborcy. Może być problem z przejściem i zagłosowaniem w drugiej turze na Nawrockiego - stwierdził.

Według Kotnarowskiego łatwiej będzie Nawrockiemu przejąć głosy Mentzena i Brauna. - Około połowy osób, które teraz zagłosowały na Mentzena i Brauna, w 2020 roku było w elektoracie Dudy. Te głosy teraz może przejąć Nawrocki. Te osoby już kiedyś popierały PiS i łatwiej je będzie przekonać do powrotu. Już raz ci ludzie to zrobili i głosowali na PiS - wyjaśnił.

- Starsze osoby, starsze elektoraty są raczej od lat ustalone. To dla nich kolejne wybory i często głosują podobnie. Teraz młodzi mogą zdecydować w drugiej turze - zaznaczył doktor Kotnarowski.

Wybory prezydenckie 2025. Wyniki late poll

Według badania late poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVN24, Polsat News i TVP Trzaskowski zdobył 31,1 procent głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Nawrocki - 29,1 procent. Według badania late poll frekwencja w skali kraju wyniosła 66,8 procent.

Błąd oszacowania wyniku kandydata w badaniu late poll to +/- 2 punkty procentowe.