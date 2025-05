"Bezinteresowna" pomoc za mieszkanie

Piasecki: z każdą sekundą, z każdą minutą było coraz gorzej Źródło: TVN24

Trudne godziny w sztabie PiS po ujawnieniu sprawy kawalerki w Gdańsku, którą w niejasnych okolicznościach nabył Karol Nawrocki. W obronę wzięli go między innymi Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda, a sam kandydat zapowiedział, że przekaże mieszkanie na cele charytatywne. A co na to jego przeciwnicy w wyborach? Śledź relację w tvn24.pl.

Kluczowe fakty: Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Ewentualna druga - 1 czerwca.

