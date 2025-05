Co z debatą przed drugą turą? "Walczymy"

Nawrocki odpowiada w sprawie debaty Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Informację o "zerwaniu rozmów" w sprawie debaty prezydenckiej przed drugą turą podała szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego, Wioletta Paprocka. Miały one zostać zakończone po telefonie do sztabu kandydata PiS. Przed południem oba sztaby poinformowały jednak, że rozmowy mają zostać wznowione.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo

Kluczowe fakty: W środę wieczorem ma się odbyć debata dwóch kandydatów na prezydenta - Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego.

Rozmowy w sprawie debaty zostały przerwane, ale - jak podały oba sztaby - będą kontynuowane jeszcze we wtorek po południu.

Więcej o wyborach czytaj na tvn24.pl.

Debata organizowana przez TVP, TVN24 i Polsat przed drugą turą wyborów prezydenckich planowana była na środę na godzinę 20. W poniedziałek odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie jej przygotowania. Rozmowy miały być kontynuowane następnego dnia.

We wtorek rano szefowa sztabu kandydata KO Wioletta Paprocka przekazała we wpisie na X, że rozmowy ws. debaty zostały zerwane. "Dwa sztaby uzgodniły, że dobrą formułą będzie bezpośrednia rozmowa dwóch kandydatów w 6 blokach tematycznych z moderatorem, który nie zadaje pytań. Pytania zadają sobie tylko kandydaci. Wszystko uzgodnione, nagle telefon do sztabu PiS i koniec rozmów. Tak to wygląda" - napisała Paprocka.

Zerwane rozmowy ws. debaty.

Dwa sztaby uzgodniły, że dobrą formułą będzie bezpośrednia rozmowa dwóch kandydatów w 6 blokach tematycznych z moderatorem, który nie zadaje pytań. Pytania zadają sobie tylko kandydaci. Wszystko uzgodnione, nagle telefon do sztabu PiS i koniec rozmów.… — Wiola Paprocka (@WiolaPaprocka) May 20, 2025 Rozwiń

Nawrocki o rozmowach: Nie jestem na bieżąco z tym, kto do kogo dzwoni

- Nie jestem na bieżąco z tym, kto do kogo dzwoni - odpowiedział wymijająco Karol Nawrocki, pytany o tę sprawę w czasie wiecu w Warszawie. Jego rzecznika zapewniła z kolei, że negocjacje będą kontynuowane we wtorek po godzinie 12.

Do sprawy odniósł się też Rafał Trzaskowski. - Widzieliście państwo komunikat, że najwyraźniej PiS nie chce ustalić tych zasad, co mnie bardzo dziwi, bo zaproponowaliśmy debatę jeden na jeden. Cóż bardziej sprawiedliwego? - mówił, pytany o sprawę przez dziennikarzy.

Wicerzecznik PiS: Walczymy

Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski także poinformował na platformie X, że rozmowy w sprawie debaty będą kontynuowane o godzinie 12. "Walczymy o to, żeby debata była - uczciwa - dostępna dla wszystkich stacji telewizyjnych i portali, które są zainteresowane" - czytamy we wpisie.

Informację tę potwierdziła Barbara Nowacka ze sztabu Trzaskowskiego. Nowacka podkreśliła, że kandydat KO jest gotowy do debaty. Dodała, że poranne rozmowy sztabów przerwał "telefon z Nowogrodzkiej". - Jeden telefon od prezesa i zawieszenie (rozmów - red.). O 12 kolejna tura - powiedziała Nowacka.

Pytana, czy sztab Trzaskowskiego może zgodzić się na warunek sztabu Nawrockiego, czyli udział w organizacji debaty trzech innych stacji: Telewizji Republika, TV Trwam i wPolsce24.pl, zapewniła, że kandydat KO i jego zaplecze są otwarci na każdą formułę. - My mówiliśmy, że chcemy jak najszerszej formuły. I właściwie już było jakieś uzgodnienie, gdzie miała być rozmowa, że kandydaci ze sobą wymieniają się poglądami. I to zablokował telefon z Nowogrodzkiej - stwierdziła.

Wcześniej Kurzejewski, który uczestniczył w rozmowach ze strony sztabu wspieranego przez PiS kandydata Karola Nawrockiego, napisał na X, że "TVP w likwidacji ustami dyrektora (Grzegorza - red.) Sajóra zdecydowanie odmawia rozszerzenia debaty o Telewizję Republika i wPolsce.pl, oraz wszystkich innych przedstawicieli mediów, którzy są zainteresowani jej współorganizacją". W jego ocenie "to kompletny brak szacunku do widzów i wyborców".

TVP w likwidacji ustami dyrektora Sajóra zdecydowanie odmawia rozszerzenia debaty o Telewizję @RepublikaTV i @wPolscepl oraz wszystkich innych przedstawicieli mediów, którzy są zainteresowani jej współorganizacją. To kompletny brak szacunku do widzów i wyborców. — Mateusz Kurzejewski (@MKurzejewski) May 20, 2025 Rozwiń

W poniedziałek prezes zarządu spółki Telewizja Republika Tomasz Sakiewicz poinformował na portalu X, że jego stacja zamierza sama zorganizować odrębną debatę w środę o godz. 18.00, jeśli TVP nie zgodzi się na udział TV Republika.

Debata przed II turą wyborów

Zaproszenia na debatę trzech telewizji na 21 maja złożono 15 maja wszystkim zarejestrowanym kandydatom ubiegającym się o stanowisko prezydenta z zastrzeżeniem, że dotyczy ono przedstawicieli tych kandydatów, którzy wezmą udział w II turze wyborów prezydenckich. Wówczas także wyznaczono spotkanie organizacyjne trzech stacji i sztabów na poniedziałek 19 maja w siedzibie TVP.

W niedzielę w pierwszej turze wyborów kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobył 31,36 proc. głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki 29,54 proc. Frekwencja wyniosła 67,31 proc.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo