Tomczyk: Wiele osób uważa, że te wybory będą łatwiejsze. To wierutna bzdura

Wszystkie badania pokazują, że Rafał Trzaskowski ma największe szanse na wygraną z PiS - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak mówił, "wiele osób uważa, że te wybory mogą być łatwiejsze". - Uważam, że to jest wierutna bzdura - dodał.

Cezary Tomczyk odniósł się do kwestii wyłonienia kandydata KO w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 został zapytany, czy rywalizacja na linii szef MSZ Radosław Sikorski - prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie staje się dla partii rządzącej coraz bardziej kłopotliwa.

- Myślę, że w ogóle koloryt w partiach politycznych jest potrzebny. Ja zresztą uważam, że politycy mają prawo do swoich ambicji. To jest chyba czymś naturalnym - powiedział Tomczyk. Podkreślił jednak, że warto się skupić na rywalizacji z PiS-em.

- Radosław Sikorski wczoraj w "Faktach po Faktach" mówił: to ja, a nie Rafał Trzaskowski mam wyżej sufit poparcia. Ja jestem atrakcyjny dla Lewicy, ja jestem atrakcyjny dla ludowców. Nawet mogę być atrakcyjny dla Konfederatów. Za chwilę się okaże, że ta rywalizacja przynosi więcej złego niż dobrego - zauważył prowadzący program Konrad Piasecki.

- To, co powiem, nie dotyczy jednego czy drugiego pana albo w ogóle jakichś kandydatów, zresztą pan tutaj wspomniał nazwisko, natomiast na pewno nie chodzi tutaj o ego. Tutaj chodzi o zwycięstwo. To jest w ogóle klucz - powiedział wiceszef MON.

Dodał, że jeśli Rafał Trzaskowski zdecyduje się kandydować, to ma jego pełne wsparcie.

Tomczyk powiedział, że "wszystkie badania pokazują, że Rafał Trzaskowski ma największe szanse na wygraną z PiS-em".

- Wiele osób uważa, że te wybory mogą być łatwiejsze. Uważam, że to jest wierutna bzdura - przekonywał.

Jego zdaniem, każdy głos będzie miał znaczenie.

- I nie chodzi o to, żeby wybrać tego kandydata czy tego. Chodzi o to, żeby wybrać najlepszego. A najlepszym, jeżeli chodzi o kwestie badań, które wszyscy znamy i które są dostępne, też jeżeli chodzi o niezdecydowanych wyborców, jest po prostu Rafał Trzaskowski - mówił.

Tomczyk: wiemy, że PiS za chwilę wytoczy najcięższe działa

- Uważam, że rywalizacja wewnątrzpartyjna jest bardzo potrzebna, ale z jednym zastrzeżeniem, że zawsze to jest rywalizacja do przodu. Zawsze to jest rywalizacja pozytywna, dlatego że przeciwnik jest po drugiej stronie - powiedział wiceszef MON.

- My wiemy, że PiS za chwilę wytoczy najcięższe działa. Zarówno jeżeli chodzi o przeszłość kandydatów, jak i o to, co dzieje się teraz. Wiemy, że tam trwa gorąca dyskusja po to, żeby wygrać te wybory. Oni chcą odebrać demokracji zwycięstwo, a my im nie możemy na to pozwolić - mówił.

Autorka/Autor:js/kg

Źródło: TVN24